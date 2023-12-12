İtalya'da terk edilmiş Roma kasabası bin 500 yılın ardından bulundu

Arkeologlar İtalya'da bir zamanlar 2 bin kişiye ev sahipliği yapmış bir metropole ait kalıntılar keşfetti. Yerleşim alanı sahip olduğu evler, bir tapınak, hamamlar ve tiyatrosuyla oldukça geniş bir alanı kaplıyordu.

İtalya'da terk edilmiş Roma kasabası bin 500 yılın ardından bulundu - 1

İtalya'da yıllar boyunca insanlara yuva olmuş Roma dönemine ait kasabanın kayıp kalıntıları bin 500 yıl boyunca terk edilmiş halde kaldı.

Geçmişi Julius Caesar'a kadar uzanan unutulmuş kasaba, İtalya'da ortaya çıkarıldı.

(Fotoğraflar: Cambridge Üniversitesi

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İtalya'da terk edilmiş Roma kasabası bin 500 yılın ardından bulundu - 2

Interamna Lirenas isimli kasaba, Roma ve Napoli'nin arasında kalan ve vaktinde 2 bin kişinin yaşadığı gelişmekte olan bir yerleşim yeriydi.

Başlarda arkeologlar tarafından küçük bir yerleşim yeri zannedildi. Ancak kasaba sahip olduğu evler, bir tapınak, hamamlar ve tiyatrosuyla oldukça geniş bir alanı kaplıyordu.

Pompeii ve Herculaneum'un aksine, yerleşim yeri doğal afetlerle yıkılmadı. Kasaba M.S. 6. yüzyılda istila tehdidi nedeniyle terk edildi.

İtalya'da terk edilmiş Roma kasabası bin 500 yılın ardından bulundu - 3

Uzmanlar, kazılarda bulunan çanak çömlek ve bina temellerinin yanı sıra zeminde yapılan jeofizik araştırmaların sonuçlarına da odaklandı. Bölgedeki kazılar 2010 yılında başladı ancak sonuçlar ancak şimdi yayınlandı.

13 yıllık çalışmanın sorumlusu Cambridge Üniversitesi Klasikler Fakültesi'nden Dr. Alessandro Launaro, "Interamna Lirenas, konum olarak bir nehir ile ana yol arasında yer alıyordu ve bölgesel şehirleşme konusunda gelişen bir düğüm noktasıydı." ifadelerini kullandı.

İtalya'da terk edilmiş Roma kasabası bin 500 yılın ardından bulundu - 4

İMPARATORLUĞUN GERİLEMESİNİ TERSİNE ÇEVİRDİ

Kasaba bir ticaret merkezi olarak gelişirken bir yandan da Roma ve Güney İtalya arasındaki topluluklarla ilişkiler geliştirdi.

Interamna Lirenas, M.Ö. 312 yılında Roma Cumhuriyeti döneminde, güçlü Roma İmparatorluğu'ndan önce, kuruldu.

Kasaba, M.Ö. 46'da ölümünden iki yıl önce Romalı general Julius Caesar'ın himayesi altına girdi.

Interamna Lirenas, İmparatorluğun çöküşünden yaklaşık 100 yıl sonra, M.S. 6. yüzyılda terk edildi.

Dr. Launaro'ya göre bu kasaba, İmparatorluğun gerileme eğilimini tersine çevirmeyi başardı ancak bunun tam olarak nasıl olduğu belirsiz.

Launaro kasabanın gerilemeden etkilenmemesi hakkında, "Yerel ağların siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda çok dirençli olduğunu ve yaşamın devam etmesini sağladığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İtalya'da terk edilmiş Roma kasabası bin 500 yılın ardından bulundu - 5

Interamna Lirenas, artık ayakta olmayan çok sayıda muhteşem binaya ev sahipliği yapıyordu ve kazılar sonrasında bu binaların temellerine ulaşılabildi.

Akdeniz'in dört bir yanından ithal edilen mermerlerle inşa edilmiş bir tiyatrosu, yaklaşık bin 500 kişiyi ağırlayacak kadar büyüktü.

Çatılı tiyatro olarak bilinen bu yapılar Roma dönemi İtalya'sında yaygın değildi ve açık hava yapıları için devrimsel bir gelişmeydi.

Dr. Launaro tiyatro hakkında, "Bu yapı büyük bir statü simgesiydi. Kasabanın zenginliğini, gücünü ve hırsını temsil ediyordu.'' açıklamasını yaptı.

İtalya'da terk edilmiş Roma kasabası bin 500 yılın ardından bulundu - 6

Tiyatronun yanında bazilika adı verilen ve genellikle hükümet tarafından yasal amaçlarla kullanılan bir kamu binası duruyordu.

Kasabada ayrıca üç hamam kompleksi vardı ve bunların en büyüğü büyük bir yüzme havuzuna sahipti.

Pompeii ve Herculaneum'a benzer şekilde Interamna Lirenas da sosyal statüye göre herhangi bir mimari ayrımcılık belirtisi göstermiyor. Kasabanın geneli çeşitli büyüklüklerde çok sayıda evle kaplıydı.

Ekip ayrıca kapalı pazar yeri, lonca binası, apartman blokları ve kamu depoları olarak hizmet vermiş olabileceğine inanılan 19 "avlu binası" buldu. 

İtalya'da terk edilmiş Roma kasabası bin 500 yılın ardından bulundu - 7

İŞGAL TEHDİDİ NEDENİYLE TERK EDİLDİ

Araştırmacılar kasabanın Pompeii veya Herculaneum gibi yakılıp yıkıldığına kanıtlık edecek kül veya toz kalıntıları bulamadı. Bunun yerine bölgenin güvensizleşmesi gibi faktörlerden alanın terk edildiğine inanılıyor.

Tarihte M.S. 6. yüzyılda Alman topluluğu Lombards tarafından bölgenin işgal edildiği biliniyor. Lombards ordularının işgal rotasında kalmak istemeyen yerlilerin bölgeyi terk ettiği tahmin ediliyor.

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