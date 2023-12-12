İtalya'da terk edilmiş Roma kasabası bin 500 yılın ardından bulundu
Arkeologlar İtalya'da bir zamanlar 2 bin kişiye ev sahipliği yapmış bir metropole ait kalıntılar keşfetti. Yerleşim alanı sahip olduğu evler, bir tapınak, hamamlar ve tiyatrosuyla oldukça geniş bir alanı kaplıyordu.
İtalya'da yıllar boyunca insanlara yuva olmuş Roma dönemine ait kasabanın kayıp kalıntıları bin 500 yıl boyunca terk edilmiş halde kaldı.
Geçmişi Julius Caesar'a kadar uzanan unutulmuş kasaba, İtalya'da ortaya çıkarıldı.
(Fotoğraflar: Cambridge Üniversitesi