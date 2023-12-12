İtalya'da terk edilmiş Roma kasabası bin 500 yılın ardından bulundu

İMPARATORLUĞUN GERİLEMESİNİ TERSİNE ÇEVİRDİ

Kasaba bir ticaret merkezi olarak gelişirken bir yandan da Roma ve Güney İtalya arasındaki topluluklarla ilişkiler geliştirdi.

Interamna Lirenas, M.Ö. 312 yılında Roma Cumhuriyeti döneminde, güçlü Roma İmparatorluğu'ndan önce, kuruldu.

Kasaba, M.Ö. 46'da ölümünden iki yıl önce Romalı general Julius Caesar'ın himayesi altına girdi.

Interamna Lirenas, İmparatorluğun çöküşünden yaklaşık 100 yıl sonra, M.S. 6. yüzyılda terk edildi.

Dr. Launaro'ya göre bu kasaba, İmparatorluğun gerileme eğilimini tersine çevirmeyi başardı ancak bunun tam olarak nasıl olduğu belirsiz.

Launaro kasabanın gerilemeden etkilenmemesi hakkında, "Yerel ağların siyasi, sosyal ve ekonomik anlamda çok dirençli olduğunu ve yaşamın devam etmesini sağladığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.