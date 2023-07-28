Küresel ısınma yeni pandemiye neden olur mu?: Zombi virüsler etkilediği canlıların 3'te birini öldürebilir
Dünya artan sıcaklıklarla kasıp kavrulurken, Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi, küresel ısınmanın insan sağlığına yönelik tehditlerine baktı. Araştırmacılar, donmuş topraklarda bulunan binlerce yıllık "zombi" patojenlerin, buzulların erimesiyle dünyada yeni bir pandemiye yol açabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, bu salgınların etkilediği canlıların yaklaşık 3'te birini öldürebileceğini hesapladı.
Bilim insanları, “zaman yolculuğu yapan” patojenlerin (hastalığa neden olan her türlü organizma ve madde), küresel ısınma nedeniyle donmuş topraklar erirken dünyaya sızabileceğinden ve bir sonraki pandemiyi etikleyip çevreyi yok edebileceğinden endişe ediyor.