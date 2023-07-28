Küresel ısınma yeni pandemiye neden olur mu?: Zombi virüsler etkilediği canlıların 3'te birini öldürebilir

Bu virüsler insanlar için bir risk olarak görülmese de, bilim insanları eriyen buzun açığa çıkardığı diğer virüslerin ”'felaket” olabileceği ve yeni salgınlara yol açabileceği konusunda uyardı.Örneğin, Alaska permafrostu bir zamanlar 1981'de yayılan grip virüsünü hapsetmişti ve bu da başka bir salgını başlatmıştı.

Bu tür patojenlerin insanlığı nasıl etkileyebileceğine dair birçok çalışma yapıldı, ancak son çalışma daha az çalışılmış bir ortamı ele aldı: çevre.