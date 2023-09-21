Mariana Çukuru'nda yeni bir virüs keşfedildi: Dünyanın en derin noktasındaki virüs insanlığa zarar verebilir mi?

İNSANLARI ENFEKTE ETME OLASILIĞI GÖZ ARDI EDİLMİYOR

Diğer taraftan Wang, araştırmaların sınırlı olduğunu belirterek şimdiye kadar okyanus derinliklerinde henüz hayvanları ya da insanları enfekte edebilecek hiçbir virüsün keşfedilmediğini belirtti. Ancak ekip, bölgede hayvanları ve insanları enfekte edebilecek virüslerin bulunma olasılığını göz ardı etmediklerini bildirdi.