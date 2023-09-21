Mariana Çukuru'nda yeni bir virüs keşfedildi: Dünyanın en derin noktasındaki virüs insanlığa zarar verebilir mi?
Dünyanın en derin noktasına ev sahipliği yapan Mariana Çukuru'nda, deniz seviyesinin 9 kilometre altında yeni bir virüs türü keşfedildi. "VB_HmeY_H4907" adı verilen yeni virüsün bakterileri enfekte ettiği belirtilirken, insanlara ve diğer canlılara karşı nasıl hareket ettiği inceleniyor. İşte yeni keşfedilen virüs hakkında bilinmesi gerekenler...
Çinli araştırmacılar dünyanın en derin noktası olan Mariana Çukuru’nda yeni bir virüs keşfetti.