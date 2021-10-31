Meksika’da Mayalara ait bin yıldan eski bir kano bulundu

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Kurumu’ndan yapılan açıklamada, ülkenin Yucatan yarımadasında inşaatı devam eden turistik Maya Treni çalışmaları sırasında yapılan kazılarda Mayalara ait ahşap bir kanoya ulaşıldığı belirtildi.

Haberler - İHA 31.10.2021 - 10:51

Meksika’da Mayalara ait bin yıldan eski bir kano bulundu - 1

’nın Yucatan yarımadasında yapılan kazılarda Maya dönemine ait bir kano bulundu. Uzmanlar kanonun bin yıldan eski olduğunu düşünüyor.

Meksika’da Mayalara ait bin yıldan eski bir kano bulundu - 2

Milattan Sonra 830 ile 950 yılları arasındaki döneme ait olduğu düşünülen kanonun neredeyse hiç bozulmadan günümüze kadar geldiği belirtildi.

Meksika’da Mayalara ait bin yıldan eski bir kano bulundu - 3

Uzunluğu 160 cm, eni 80 cm ve yüksekliği 40 cm olan kanonun su taşımak için ya da Maya geleneklerine göre ölenlerin değerli eşyalarının konulması amacıyla kullanıldığı düşünülüyor.

Meksika’da Mayalara ait bin yıldan eski bir kano bulundu - 4

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Kurumu yetkilisi Helena Barba Meinecke, Maya uygarlığının yaşadığı bölgede bu tür bir kanonun ilk olarak böylesine eksiksiz ve iyi korunmuş şekilde bulunduğunu söyledi. Meinecke daha önceleri Quintana Roo, Guatemala ve Belize’de yapılan kazılarda bu tür kanolara ait parçalara ulaşıldığını belirtti.

Meksika’da Mayalara ait bin yıldan eski bir kano bulundu - 5

Önümüzdeki kasım ayında Paris’teki Sorbonne Üniversitesi’nin de desteğiyle kanonun yaşının kesin olarak belirlenmesi ve hangi ağaçtan yapıldığının tespit edilmesi için bir araştırma yapılacağı belirtildi.

Meksika’da Mayalara ait bin yıldan eski bir kano bulundu - 6
Meksika’da Mayalara ait bin yıldan eski bir kano bulundu - 7

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