Meksika’da Mayalara ait bin yıldan eski bir kano bulundu

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Kurumu yetkilisi Helena Barba Meinecke, Maya uygarlığının yaşadığı bölgede bu tür bir kanonun ilk olarak böylesine eksiksiz ve iyi korunmuş şekilde bulunduğunu söyledi. Meinecke daha önceleri Quintana Roo, Guatemala ve Belize’de yapılan kazılarda bu tür kanolara ait parçalara ulaşıldığını belirtti.