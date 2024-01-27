Ocak ayında gerçekleşen 5 ilginç olay

Bu yıl için ilginç olaylar hızlı ve erken başladı, Timsahların kendi aralarından ki sevgi dilinden, kabin görevlisini ısıran yolcuya kadar, bu kadarı da olmaz dedirten dünya genelinde yaşanan ocak ayının en ilginç haberleri.

Ocak ayında gerçekleşen 5 ilginç olay - 1

40 YILDIR AYNI NUMARALARA LOTO OYNAYAN ADAM

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki sayısal lotoda 40 yıldır aynı numaraları tercih eden Fredric Norian, sonunda 1,74 milyon doların sahibi oldu.

Norian, loto yetkililerine yeni numaralar belirleyeceğini söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

Ocak ayında gerçekleşen 5 ilginç olay - 2

TİMSAHLARIN SEVGİ DİLİ 

Avustralya'da yapılan araştırma, timsahların kendilerine özgü sevgi dillerinin olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre timsahlar, fiziksel temas veya birlikte zaman geçirme gibi sevgi gösterileri yerine tıslama, hırlama ve suda baloncuk çıkarma gibi hareketler sergiliyor.

Ocak ayında gerçekleşen 5 ilginç olay - 3

KABİN GÖREVLİSİNİ ISIRAN YOLCU

Japonya'dan havalanan yolcu uçağında alkolün etkisi altında olduğu iddia edilen kişi, kabin görevlisini ısırdı.

55 yaşındaki yolcunun uçuş görevlisini ısırmasının ardından uçak, Haneda Havalimanı'na geri döndü.

Yolcu, uyku ilacı aldığını ve olayı hatırlamadığını öne sürdü.

Ocak ayında gerçekleşen 5 ilginç olay - 4

BEYNİNE ÇİVİ SAPLANDI, HAYATTA KALDI

Malezya'da çivi tabancasıyla sol gözünden beynine çivi saplanan 30 yaşındaki işçi, hastaneye kaldırıldı.

İşçinin hayati organlarının zarar görmediği, sol gözünden frontal lobuna saplanan çivinin ameliyatla alınmasının ardından sadece kısmi görme kaybı yaşadığı bildirildi.

Ocak ayında gerçekleşen 5 ilginç olay - 5

PARA DOLU ZARFI YİYEN KÖPEK

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde "Cecil" adındaki köpek, sahiplerinin evde tuttuğu para dolu zarfı yedi.

İçinde 4 bin dolar bulunan zarfın sahipleri, saatlerce Cecil'in banknotları çıkarmasını bekledi.

Banknotları seri numaralarını bulup kurtarmaya çalışan köpeğin sahipleri, parayı bankaya götürüp 3 bin 550 doları geri aldı.

Parayı kabul eden bankanın yetkilileri, bu durumun düşünülenden daha sık meydana geldiğini belirtti.

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