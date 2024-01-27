Ocak ayında gerçekleşen 5 ilginç olay
Bu yıl için ilginç olaylar hızlı ve erken başladı, Timsahların kendi aralarından ki sevgi dilinden, kabin görevlisini ısıran yolcuya kadar, bu kadarı da olmaz dedirten dünya genelinde yaşanan ocak ayının en ilginç haberleri.
40 YILDIR AYNI NUMARALARA LOTO OYNAYAN ADAM
ABD'nin Massachusetts eyaletindeki sayısal lotoda 40 yıldır aynı numaraları tercih eden Fredric Norian, sonunda 1,74 milyon doların sahibi oldu.
Norian, loto yetkililerine yeni numaralar belirleyeceğini söyledi.