Ortadoğu kan gölü: Hamas sızdı İsrail savaş ilan etti

İsrail-Gazze hattından gün boyu çatışma ve bombardıman görüntüleri yansıdı. Hamas'ın askeri kanadı, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" operasyonu başlattı. Hamas militanları İsrail'e girerken, İsrail de "Demir Kılıçlar" adıyla geniş çaplı bir operasyon için düğmeye bastı. Bölgede tansiyon yüksek. Hamas'ın operasyonu sonucu İsrail tarafında en az 250 kişi hayatını kaybederken; İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında da 232 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun "tüm kuvvetleriyle" Hamas'ı hedef alacağını söyledi. Gazze halkının bölgeden çıkmasını istedi.

Ortadoğu kan gölü: Hamas sızdı İsrail savaş ilan etti - 1

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakın bölgeleri, dün sabah erken saatlerde roket atışları nedeniyle çalan sirenlerle uyandı.

DÜNYA HABERLERİ

Ortadoğu kan gölü: Hamas sızdı İsrail savaş ilan etti - 2

İsrail-Filistin hattındaki gerilim dün sabah saatlerinde paramotorlu birliklerin sınırı geçmesiyle tırmandı.

Drone saldırısıyla İsrail tankı patlatıldı. Dakikalar içinde 5 binden fazla roket atıldı.

Ortadoğu kan gölü: Hamas sızdı İsrail savaş ilan etti - 3

İsrail hava savunma sistemi "demir kubbe" bu yoğunluktaki saldırıya cevap veremedi, Tel Aviv dahil çok sayıda kente füzeler isabet etti.

Ortadoğu kan gölü: Hamas sızdı İsrail savaş ilan etti - 4

Gazze sınırındaki tel örgüleri dozerlerle yıkan bir grup hamas üyesi, İsrail yerleşimlerine girdi. 20 bölgede kontrolü ele geçirildi. Çıkan çatışmalarda çok sayıda sivil öldü.

Ortadoğu kan gölü: Hamas sızdı İsrail savaş ilan etti - 5

Onlarca İsrailli rehin alınarak Gazze'ye götürüldü. Hamas, aralarında üst düzey askerlerin de olduğu rehinelerin tünellerde tutulduğunu açıkladı.

Ortadoğu kan gölü: Hamas sızdı İsrail savaş ilan etti - 6

İsrail ordu sözcüsü, sivillerin kaçırılmasını "savaş suçu" olarak niteledi. Netanyahu hükümeti Hamas'a "savaş ilanıyla" yanıt verdi. Yedek askerler göreve çağrıldı. Gazze'ye hava harekatı düzenlendi.

Ortadoğu kan gölü: Hamas sızdı İsrail savaş ilan etti - 7

İsrail istihbaratının Hamas'ın büyük çaplı ve iyi koordine edilmiş saldırılarını nasıl göremediği de çok tartışıldı.  israil'de konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ortadoğu kan gölü: Hamas sızdı İsrail savaş ilan etti - 8

GAZZE'YE HAVA SALDIRISI SÜRÜYOR

Hamas'ın dün sabah saatlerinde başlattığı "Aksa Tufanı" harekatına yanıt olarak İsrail uçakları Gazze'yi bombalıyor. Hava operasyonu gece boyunca sürdü. İsrail'in güney kentlerindeyse ordu, Hamas üyeleriyle çatıştı.

Ortadoğu kan gölü: Hamas sızdı İsrail savaş ilan etti - 9

İsrail jetleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun intikam açıklaması sonrası gece saatlerinde Gazze'deki Hamas hedeflerini vurdu.

Bombardıman öncesinde 2 buçuk milyon nüfuslu kentin önemli bölümünde elektrikler kesildi. Hamas, karşılık olarak İsrail kentlerine doğru onlarca roket ateşledi.

Ortadoğu kan gölü: Hamas sızdı İsrail savaş ilan etti - 10

Bu arada Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü, İsrail saldırılarında iki foto-muhabirin öldüğünü bildirdi.

Ortadoğu kan gölü: Hamas sızdı İsrail savaş ilan etti - 11

"750 İSRAİLLİ KAYIP"

İsrail basını çatışmaların başından bu yana en az 750 İsraillinin kayıp olduğunu yazdı.

Sabah saatlerindeyse Lübnan tarafından İsrail'e yönelik saldırıya İsrail güçleri topçu atışlarıyla karşılık verdi. Lübnan topraklarındaki hedefler vuruldu.

Ortadoğu kan gölü: Hamas sızdı İsrail savaş ilan etti - 12

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

İsrail içinde asayiş tam olarak sağlanamadı. İsrail ordu sözcüsü, ülkenin güneyinde durumun henüz kontrol altında olmadığını, çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Ortadoğu kan gölü: Hamas sızdı İsrail savaş ilan etti - 13

Gazze sınırına 15 kilometre uzaklıktaki Sderot şehrinde silah sesleri ve patlamalar duyuldu. Hamas, rehin aldıkları İsraillilerin sayısının, "Netanyahu'nun düşündüğünden kat kat fazla olduğunu" iddia etti.

Ortadoğu kan gölü: Hamas sızdı İsrail savaş ilan etti - 14

Başbakan Netanyahu, muhalefet liderlerini kurulacak birlik hükümetine destek vermeye çağırdı. muhalefet partisi liderleri, bu süreçte farklılıklarını bir kenara bırakmaya hazır  olduklarını açıkladı. İkinci gününe giren çatışmalarda 300'den fazla İsrailli ile en az 232 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ortadoğu kan gölü: Hamas sızdı İsrail savaş ilan etti - 15
Ortadoğu kan gölü: Hamas sızdı İsrail savaş ilan etti - 16
Ortadoğu kan gölü: Hamas sızdı İsrail savaş ilan etti - 17
Ortadoğu kan gölü: Hamas sızdı İsrail savaş ilan etti - 18
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