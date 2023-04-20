Pasaport yerine maske kullanıyorlardı

Pagna, "Av yapabilmek için de bu pasaport maskeler kullanılmak zorundaydı. Bu maskeler avlayacağın hayvan çeşidini de gösteriyordu. Mesela kuş avlamak için kuş sembolü olan maske verilirken, fil avlamak için fil sembolü olan maske verilirdi. Her hayvan için farklı bir pasaport maske verilirdi ve başka bir hayvan avlama hakkın yoktu. İzinsiz seyahat etmenin ya da av yapmanın çok ağır cezaları vardı." ifadelerini kullandı.