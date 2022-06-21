Pussy Riot'tan Rus sanatçılara uygulanan yaptırımlar için "aptalca" yorumu: Ukrayna'yı işgal eden Çaykovski değil

"UKRAYNA BİR AVRUPA TOPLUMUDUR"

Son olarak Alyokhina, Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmanın Ukrayna için "Avrupa Birliği'nin yapabileceği en az şey" olacağını söyledi:

"Ukrayna bir Avrupa toplumudur. Gerçekten onun bir parçası olmak için savaşıyorlar ve bunu hak ediyorlar, 10 yıldır bunun için savaşıyorlar."