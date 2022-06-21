Pussy Riot'tan Rus sanatçılara uygulanan yaptırımlar için "aptalca" yorumu: Ukrayna'yı işgal eden Çaykovski değil

Haberler - ntv.com.tr 21.06.2022 - 16:04
Geçtiğimiz aylarda bir İtalyan üniversitesi Rus edebiyatçı Dostoyevski üzerine verdiği dersleri iptal etmiş ve Netflix, Anna Karenina'nın bir uyarlamasını askıya almıştı.
Ayrıca, Rusça yazan Belaruslu Nobel ödüllü yazar Svetlana Alexievich, büyük bir Hollywood film stüdyosunun, Rus kadınlarının askeri üniformalı tasviri nedeniyle nedeniyle “Savaşın Kadınsı Olmayan Yüzü” adlı kitabının uyarlamasını iptal ettiğini duyurmuştu. Alexievich, kitabın evrensel insani savaş deneyimi hakkında olduğunu belirterek, Rusya’nın askeri amaçlarıyla hiçbir alakası olmadığını aktarmıştı.
Pussy Riot'un kurucu üyelerinden Maria “Masha” Alyokhina, Cardiff Filarmoni Orkestrası'nın besteci Çaykovski'nin parçalarını programından çıkarması, Kraliyet Opera Binası'nın Rus eserleri gösterimden kaldırılması da dahil olmak üzere kültürel ve entelektüel kurumların Rus eserlerine uyguladığı yaptırımlara ilişkin konuştu.
Alyokhina, "Bence bu durum çok aptalca Ukrayna'yı işgal eden Çaykovski değil. Çaykovski'yi yasaklamanın bir anlamı yok. Rusya’ya yaptırım uygulamak istiyorsanız, Rus petrol ve gazını tamamen durdurmanız mantıklı olur” dedi.
Alyokhina, Avrupa'da performans sergileyen bir Rus sanatçı olarak savaşın başlangıcından bu yana hiçbir Rus kimliğine yönelik hiçbir saldırı yaşamadığını belirterek, "Savaş karşıtı hareketi inşa etmek için sanatsal bir topluluk olarak birlik olmalıyız" diye konuştu.
Bununla birlikte Alyokhina, İngiltere’de yer alan Kent Üniversitesi'ndeki Gulbenkian Sanat Merkezi'nde grubunun yaptığı Riot Days adlı gösteri hakkında da konuştu. Pussy Riotûn diğer üyeleri Olga Borisova ve Diana Burkot ile sahne aldığı gösterinin, "Putin rejimini içeriden gösteren bir Ukrayna ile dayanışma ifadesi" olduğunu söyledi:
"10 yıl boyunca Batı’ya nükleer silahlara, orduya ve imparatorluk emellerine sahip büyük bir ülkede bir diktatörlüğe sahip olmanın ne kadar tehlikeli olduğunu anlattık, ancak ticari çıkarlar onlar için daha önemliydi. 2014 yılında Kırım'ın işgalinden sonra yaptırım uygulamaya başlasalardı, bugün savaş olmazdı” dedi.
Alyokhina, Rusya'daki sanatçılar ve aktivistler için "karanlık bir zaman" yaşandığını aktardı. “Şimdi hiçbirimizin daha önce görmediği bir düzeyde baskı var” diyen aktivist ve müzisyen, Putin rejiminden memnun olmayan birçok Rus sanatçı, aydın ve gazetecinin yurtdışındaki çalışmalarına devam etmek için ülkeden kaçtığını söyledi.
Son olarak Alyokhina, Avrupa Birliği’ne (AB) üye olmanın Ukrayna için "Avrupa Birliği'nin yapabileceği en az şey" olacağını söyledi:
"Ukrayna bir Avrupa toplumudur. Gerçekten onun bir parçası olmak için savaşıyorlar ve bunu hak ediyorlar, 10 yıldır bunun için savaşıyorlar."