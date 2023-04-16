Putin Moskova'da Paskalya ayinine katıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Paskalya ayinine katıldı.
Kentteki "Kurtarıcı İsa Katedrali"nde düzenlenen gece yarısı ayinini Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill yönetti.
Rusya Devlet Başkanı, İlahi Ayin olarak da bilinen törende birkaç defa haç çıkardı.
Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Kremlin yanlısı tutumuyla biliniyor.
Putin, geçtiğimiz Noel'de yayımladığı mesajında Ukrayna Savaşı'nda Moskova güçlerini desteklemesi sebebiyle kiliseyi övmüştü.
Paskalya, Hz. İsa’nın insanlığın günahı için kendini feda ederek çarmıhta öldürüldüğü ve sonra yeniden dirildiği inancıyla özdeşleştirilmiş ve bunun anısına yapılan kutlamayı temsil eder.