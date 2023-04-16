Putin Moskova'da Paskalya ayinine katıldı

PASKALYA NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR?

Paskalya, Hz. İsa’nın insanlığın günahı için kendini feda ederek çarmıhta öldürüldüğü ve sonra yeniden dirildiği inancıyla özdeşleştirilmiş ve bunun anısına yapılan kutlamayı temsil eder.

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