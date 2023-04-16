Putin Moskova'da Paskalya ayinine katıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da Paskalya ayinine katıldı.

Putin Moskova'da Paskalya ayinine katıldı - 1

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Paskalya ayinine katıldı.

DÜNYA HABERLERİ

Putin Moskova'da Paskalya ayinine katıldı - 2

Kentteki "Kurtarıcı İsa Katedrali"nde düzenlenen gece yarısı ayinini Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill yönetti.

Putin Moskova'da Paskalya ayinine katıldı - 3

Rusya Devlet Başkanı, İlahi Ayin olarak da bilinen törende birkaç defa haç çıkardı.

Putin Moskova'da Paskalya ayinine katıldı - 4

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, Kremlin yanlısı tutumuyla biliniyor.

Putin Moskova'da Paskalya ayinine katıldı - 5

Putin, geçtiğimiz Noel'de yayımladığı mesajında Ukrayna Savaşı'nda Moskova güçlerini desteklemesi sebebiyle kiliseyi övmüştü.

Putin Moskova'da Paskalya ayinine katıldı - 6

PASKALYA NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR?

Paskalya, Hz. İsa’nın insanlığın günahı için kendini feda ederek çarmıhta öldürüldüğü ve sonra yeniden dirildiği inancıyla özdeşleştirilmiş ve bunun anısına yapılan kutlamayı temsil eder. 

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