Roma'da alarm: Milyonlarca fare şehri istila etti
İtalya'nın başkenti Roma'nın tarihi-turistik mekanlarında son günlerde sıkça farelerin görülmesi yetkilileri harekete geçirdi. Roma'nın dünyaca ünlü simge yapılarından Kolezyum'un çevresinde görülen fareler ve sosyal medyaya da yansıyan görüntüleri, başkentte fare alarmı verilmesine yol açtı.
İtalya’nın başkenti Roma’da fare sorunu 10 yıldır devam ediyor. Şehir 2013 yılında farelerle mücadele için 400 bin euroluk bir yatırım yaptı. Ancak alınan önlemler dayanıklı hayvanları caydıramadı; Kasım 2014'te Roma Temyiz Mahkemesi'nde istila nedeniyle duruşmalar durduruldu ve geçen ay Trevi Çeşmesi'nde her gece 10 ila 20 arasında fare görüldü.