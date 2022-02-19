Rusya'dan Karadeniz'de nükleer başlıklı tatbikat

Kremlin tarafından tatbikat sırasında yapılan açıklamada, “Devlet Başkanı, tatbikatı durum izleme merkezinden Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile birlikte izledi. Tatbikata Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz Filoları kuvvetleri ile araçları katıldı" denildi.