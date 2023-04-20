Rusya'dan Pasifik'te savaşa yüksek hazırlık: Sivrisinek gemisavar seyir füze sistemini test etti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları bir yılı bir aşkın süredir devam ederken, ülke Finlandiya'nın NATO'ya katılımının ardın Batı'ya göz dağı vermeye devam ediyor. Son olarak Rusya Deniz Kuvvetleri'nin Pasifik Okyanusu'ndaki filosu, Okhotsk Denizi’nde yapılan tatbikat kapsamında Moskit (Sivrisinek) gemisavar seyir füze sistemini test etti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Pasifik Filosu'nun savaşa yüksek hazırlık durumuna geçirildiğini açıklamıştı.

Rusya'dan Pasifik'te savaşa yüksek hazırlık: Sivrisinek gemisavar seyir füze sistemini test etti - 1

Rusya, Finlandiya'nın NATO üyesi olmasının ardından Batı ile arasındaki gerilim artarken füze fırlatma ve torpido testleri gerçekleştirmeye devam ediyor. 

DÜNYA HABERLERİ

Rusya'dan Pasifik'te savaşa yüksek hazırlık: Sivrisinek gemisavar seyir füze sistemini test etti - 2

Rusya Savunma Bakanlığı, savaşa hazırlık kontrolü sırasında süpersonik gemisavar seyir füzesinin fırlatılmasını gösteren yeni bir video yayınladı.

Rusya'dan Pasifik'te savaşa yüksek hazırlık: Sivrisinek gemisavar seyir füze sistemini test etti - 3

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Pasifik Filosu kuvvetlerinin savaşa hazır olup olmadığına yönelik Okhotsk Denizi'nde bir seyir füzesi olan  'Moskit' ateşlendi. R-298 füze botunun mürettebatı, yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Sivrisinek füzesi ile hedefi isabetli bir şekilde vurarak personele verilen görevi başarıyla tamamladı  Bir düşman gemisi rolünde ise donanma kalkanı hedefi kullanıldı.” denildi.

Rusya'dan Pasifik'te savaşa yüksek hazırlık: Sivrisinek gemisavar seyir füze sistemini test etti - 4

RUS PASİFİK FİLOSU SAVAŞA YÜKSEK HAZIRLIK DURUMUNDA

Diğer taraftan, 14 Nisan'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus hava ve uzay kuveletlerinin katılımıyla  Rus Pasifik Filosu'nun savaşa hazırlık durumuna geçirildiğini duyurdu.

Rusya'dan Pasifik'te savaşa yüksek hazırlık: Sivrisinek gemisavar seyir füze sistemini test etti - 5

Şoygu, tatbikatın ana amacının "silahlı kuvvetlerin okyanus ve deniz yönünden potansiyel bir düşmanın saldırısını püskürtme görevlerini çözme yeteneğini geliştirmek" olduğunu söyledi.

Rusya'dan Pasifik'te savaşa yüksek hazırlık: Sivrisinek gemisavar seyir füze sistemini test etti - 6

Ayrıca tatbikatlar kapsamında, donanmanın  düşmanın Okhotsk Denizi'nin güney kısmına girmesini engellemesi ve Sakhalin adası ile Kuril Adaları'nın güney kısmına yapılan çıkarmaları püskürtmesinin de amaçlandığı kaydedildi.

Rusya'dan Pasifik'te savaşa yüksek hazırlık: Sivrisinek gemisavar seyir füze sistemini test etti - 7

RUSYA'NIN FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİNE TEPKİSİ

Öte yandan, 4 Nisan'da Finlandiya’nın NATO üyeliğine saatler kala, Rusya nükleer füzelerin fırlatılmasında kullanılabileceğini belirttiği İskender füze sistemini Belarus'a teslim etmişti.

Rusya'dan Pasifik'te savaşa yüksek hazırlık: Sivrisinek gemisavar seyir füze sistemini test etti - 8

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının mevcut gerginliği artıracağını belirterek “Taktiksel ve stratejik açıdan kendi güvenliğimizi sağlamak için karşı tedbirler alacağız.” demişti.

Rusya'dan Pasifik'te savaşa yüksek hazırlık: Sivrisinek gemisavar seyir füze sistemini test etti - 9
Rusya'dan Pasifik'te savaşa yüksek hazırlık: Sivrisinek gemisavar seyir füze sistemini test etti - 10
Rusya'dan Pasifik'te savaşa yüksek hazırlık: Sivrisinek gemisavar seyir füze sistemini test etti - 11
Rusya'dan Pasifik'te savaşa yüksek hazırlık: Sivrisinek gemisavar seyir füze sistemini test etti - 12
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