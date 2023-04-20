Rusya'dan Pasifik'te savaşa yüksek hazırlık: Sivrisinek gemisavar seyir füze sistemini test etti

Rusya, Finlandiya'nın NATO üyesi olmasının ardından Batı ile arasındaki gerilim artarken füze fırlatma ve torpido testleri gerçekleştirmeye devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, savaşa hazırlık kontrolü sırasında süpersonik gemisavar seyir füzesinin fırlatılmasını gösteren yeni bir video yayınladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Pasifik Filosu kuvvetlerinin savaşa hazır olup olmadığına yönelik Okhotsk Denizi'nde bir seyir füzesi olan 'Moskit' ateşlendi. R-298 füze botunun mürettebatı, yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Sivrisinek füzesi ile hedefi isabetli bir şekilde vurarak personele verilen görevi başarıyla tamamladı Bir düşman gemisi rolünde ise donanma kalkanı hedefi kullanıldı.” denildi.
Diğer taraftan, 14 Nisan'da Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus hava ve uzay kuveletlerinin katılımıyla Rus Pasifik Filosu'nun savaşa hazırlık durumuna geçirildiğini duyurdu.
Şoygu, tatbikatın ana amacının "silahlı kuvvetlerin okyanus ve deniz yönünden potansiyel bir düşmanın saldırısını püskürtme görevlerini çözme yeteneğini geliştirmek" olduğunu söyledi.
Ayrıca tatbikatlar kapsamında, donanmanın düşmanın Okhotsk Denizi'nin güney kısmına girmesini engellemesi ve Sakhalin adası ile Kuril Adaları'nın güney kısmına yapılan çıkarmaları püskürtmesinin de amaçlandığı kaydedildi.
Öte yandan, 4 Nisan'da Finlandiya’nın NATO üyeliğine saatler kala, Rusya nükleer füzelerin fırlatılmasında kullanılabileceğini belirttiği İskender füze sistemini Belarus'a teslim etmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının mevcut gerginliği artıracağını belirterek “Taktiksel ve stratejik açıdan kendi güvenliğimizi sağlamak için karşı tedbirler alacağız.” demişti.