Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ediyor. Çatışmalar, Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde yoğunlaştı. Çatışmalar ve bombaların gölgesinde hayatta kalmaya çalışan halk endişeli bekleyişini sürdürüyor. İşte uluslararası ajansların servis ettiğin savaşın 3. günündeki Ukrayna'dan kareler... (Fotoğraflar: AFP / Reuters)

Haberler 26.02.2022 - 11:27 | Son Güncelleme : 26.02.2022 - 12:12

Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar - 1

KİEV'DE BİNAYA İSABET EDEN BOMBA

Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar - 2
Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar - 3
Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar - 4
Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar - 5
Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar - 6

UKRAYNA ASKERLERİ - KİEV

Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar - 7
Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar - 8
Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar - 9
Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar - 10
Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar - 11
Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar - 12
Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar - 13
Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar - 14

ZARAR GÖREN BAZI YAPILAR 

Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar - 15
Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar - 16
Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar - 17
Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar - 18
Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar - 19
Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar - 20

METRO SIĞINAĞINDA ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar - 21
Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar - 22
Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar - 23
Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar - 24

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