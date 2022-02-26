Rusya'nın saldırısının 3. gününde Ukrayna'dan fotoğraflar
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş devam ediyor. Çatışmalar, Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde yoğunlaştı. Çatışmalar ve bombaların gölgesinde hayatta kalmaya çalışan halk endişeli bekleyişini sürdürüyor. İşte uluslararası ajansların servis ettiğin savaşın 3. günündeki Ukrayna'dan kareler... (Fotoğraflar: AFP / Reuters)
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Haberler 26.02.2022 - 11:27| Son Güncelleme : 26.02.2022 - 12:12
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