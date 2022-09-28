Şili'de 12 bin yıl öncesine ait fil kalıntıları bulundu

Şili'deki bilim insanları 12 bin yıl önce ölen bir filin kalıntılarını ortaya çıkardı. Araştırmacılar, keşfin iklim değişikliğinin ve insan etkisinin, bölgedeki hayvanları o dönemde nasıl etkilediğine ışık tutmasını amaçlıyor.

Şili'de 12 bin yıl öncesine ait fil kalıntıları bulundu - 1

Şili'de binlerce yıllık fil kalıntıları keşfedildi.

Şili'de 12 bin yıl öncesine ait fil kalıntıları bulundu - 2

Bilim insanları Cochamo bölgesindeki Tagua Gölü yakınlarında 12 bin yıl öncesine ait Gomphothere  kalıntıları ortaya çıkardı.

Şili'de 12 bin yıl öncesine ait fil kalıntıları bulundu - 3

Modern filin soyu tükenmiş bir akrabası olan Gomphothere'in binlerce yıl önce güney Şili'de yaşadığı açıklandı.

Şili'de 12 bin yıl öncesine ait fil kalıntıları bulundu - 4

4 TON AĞIRLIĞINDAYDI

Araştırmacılar bu fil türünün bölge sakinleri tarafından avlanmış olabileceği düşüncesi üzerinde duruyor. Filin 4 ton ağırlığında olduğu belirtiliyor.

Şili'de 12 bin yıl öncesine ait fil kalıntıları bulundu - 5

Konuya ilişkin açıklama yapan araştırmacılar, "Çok büyük ve tehlikeli bir hayvandı. Muhtemelen avlanması için bir kaç kişi gerekiyordu" yorumunu yaptı.

Şili'de 12 bin yıl öncesine ait fil kalıntıları bulundu - 6

Öte yandan, bilim insanları, keşfin bölge üzerindeki insan etkisini daha geniş incelemelerine izin vereceğini söylüyor. Bu durumun, aynı zamanda iklim değişikliğinin bölgedeki hayvanları o dönemde nasıl etkilediğine ışık tutması bekleniyor.

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