Şili'de 12 bin yıl öncesine ait fil kalıntıları bulundu

Şili'de binlerce yıllık fil kalıntıları keşfedildi.
Bilim insanları Cochamo bölgesindeki Tagua Gölü yakınlarında 12 bin yıl öncesine ait Gomphothere kalıntıları ortaya çıkardı.
Modern filin soyu tükenmiş bir akrabası olan Gomphothere'in binlerce yıl önce güney Şili'de yaşadığı açıklandı.
Araştırmacılar bu fil türünün bölge sakinleri tarafından avlanmış olabileceği düşüncesi üzerinde duruyor. Filin 4 ton ağırlığında olduğu belirtiliyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan araştırmacılar, "Çok büyük ve tehlikeli bir hayvandı. Muhtemelen avlanması için bir kaç kişi gerekiyordu" yorumunu yaptı.
Öte yandan, bilim insanları, keşfin bölge üzerindeki insan etkisini daha geniş incelemelerine izin vereceğini söylüyor. Bu durumun, aynı zamanda iklim değişikliğinin bölgedeki hayvanları o dönemde nasıl etkilediğine ışık tutması bekleniyor.