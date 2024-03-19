Sosyal medya ikiye bölündü: Fotoğraftaki Kate mi yoksa dublör mü?
İngiltere'de,gündem Kate Middleton. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği karın ameliyatından bu yana gözlerden uzak olan prenses günler sonra ortaya çıktı. Ancak sosyal medya kullanıcıları fotoğraftakinin prenses olmadığını iddia ettiler.
Üzerinde oynadığı aile fotoğrafını paylaşmasının ardından çeşitli spekülasyonlara konu olan Galler Prensesi Kate Middleton, olayın ardından ilk kez kameralar tarafından görüntülendi ancak sosyal medya kullanıcıları yine ikna olmadı.