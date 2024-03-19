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Sosyal medya ikiye bölündü: Fotoğraftaki Kate mi yoksa dublör mü?

İngiltere'de,gündem Kate Middleton. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği karın ameliyatından bu yana gözlerden uzak olan prenses günler sonra ortaya çıktı. Ancak sosyal medya kullanıcıları fotoğraftakinin prenses olmadığını iddia ettiler.

Sosyal medya ikiye bölündü: Fotoğraftaki Kate mi yoksa dublör mü? - 1

Üzerinde oynadığı aile fotoğrafını paylaşmasının ardından çeşitli spekülasyonlara konu olan Galler Prensesi Kate Middleton, olayın ardından ilk kez kameralar tarafından görüntülendi ancak sosyal medya kullanıcıları yine ikna olmadı.

DÜNYA HABERLERİ

Sosyal medya ikiye bölündü: Fotoğraftaki Kate mi yoksa dublör mü? - 2

İngiliz The Sun gazetesi, Galler Prensesi'nin Windsor kentindeki çiftlik ürünleri satılan bir markette bugün çekilmiş görüntülerini yayımladı.

Sosyal medya ikiye bölündü: Fotoğraftaki Kate mi yoksa dublör mü? - 3

"MUTLU VE HUZURLU GÖRÜNÜYOR"

Eşi Prens William'la alışveriş yaparken amatör bir kamera tarafından çekilen videoda ellerinde poşetlerle görüntülenen Prenses Kate ile ilgili haberde, "Mutlu ve huzurlu görünüyor." ifadeleri yer aldı.

Sosyal medya ikiye bölündü: Fotoğraftaki Kate mi yoksa dublör mü? - 4

Ancak, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı görüntüdeki kişinin Prenses Kate olmadığını iddia eden paylaşımlar yaptı.

Sosyal medya ikiye bölündü: Fotoğraftaki Kate mi yoksa dublör mü? - 5

Prensesin geçmişte çekilen fotoğraflarıyla bugün çekilen görüntüleri kıyaslayan sosyal medya kullanıcıları, farklı noktalara dikkati çekerek, görüntüdeki kişinin Kate Middleton olmadığını belirtti.

Sosyal medya ikiye bölündü: Fotoğraftaki Kate mi yoksa dublör mü? - 6

Ocak ayında karın ameliyatı olan ve 17 Nisan'a kadar resmi görevlerine dönmeyeceği açıklanan Prenses Kate, İngiltere'de 10 Mart'ta kutlanan anneler günü için Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf paylaşmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları Prenses ve çocuklarının yer aldığı fotoğrafın üzerinde oynandığını belirterek fotoğrafın gerçek olmadığını iddia etmişti.

Sosyal medya ikiye bölündü: Fotoğraftaki Kate mi yoksa dublör mü? - 7

Kullanıcıların fotoğraftaki düzenleme hatalarına dikkati çekmesinin ardından birçok uluslararası haber ajansı fotoğrafı yayımdan kaldırmış ve abonelerine fotoğrafı kullanmama çağrısı yapmıştı.

Sosyal medya ikiye bölündü: Fotoğraftaki Kate mi yoksa dublör mü? - 8

Fotoğrafın gerçek olmadığı iddialarına Kensington Sarayı bir gün sonra yanıt verirken Prenses Kate, amatör bir fotoğrafçı olarak fotoğraf düzenleme uygulamalarını denediğini ve görseldeki hataların kendine ait olduğunu ifade etmişti.

Sosyal medyada ise Prensesin sağlık durumunun kötü olmasından Prens William'la boşanmak üzere olduklarına kadar çeşitli spekülasyonlar yer almıştı.

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