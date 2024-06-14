Tarihin en sıcak mayısı: Yüzlerce kişi hayatını kaybetti
Şiddetli iklim krizi ile birlikte yükselen sıcaklıklar mayıs ayında rekor kırdı. Artan sıcaklıklarla birlikte birçok ülkede can kayıpları yaşandı. Uzmanlar sıcaklık artışı yaşanan bölgelerde ölümlerin artacağı uyarısında bulunuyor.
AB'ye bağlı Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre Mayıs 2024, bugüne kadarki en sıcak mayıs ayı oldu. Ortalama yüzey hava sıcaklığı 1991-2020 mayıs ortalamasının 0,65 derece,1850-1900 mayıs ayı ortalamasının 1,52 derece, 2020'deki en sıcak mayıs ayının ise 0,19 derece üzerine çıkarak 15,91 derece olarak kaydedildi.