Tarihin en sıcak mayısı: Yüzlerce kişi hayatını kaybetti

"SIVI TÜKETİMİNİ YÜZDE 40 ARTIRMALIYIZ"

Naharcı, sıcaklıkların olumsuz etkilerinden korunmak için şu tavsiyelerde bulundu: "Özellikle 27-28 derece üzerindeki sıcaklıklarda çok dikkatli olmamız gerekli. Günlük aktivitelerimizi havanın daha serin olduğu zamanlarda yapmamız ve bunları yaparken kendimizi çok zorlamamamız iyi olur" dedi. Günlük tüketilen sıvı miktarının en az yüzde 30-40 oranında artırılması gerektiğini söyleyen Naharcı, "Örneğin bir buçuk litre su tüketiyorsak bunu 2-2 buçuk litreye çıkarmamız gerekli. Çay, kahve gibi kafein barındırması nedeniyle vücudun sıvı kaybetmesine yol açan içeceklerden uzak durulmalı. Çünkü kafein içeren içeceklerin vücuttan atılması için vücudun bir o kadar sıvı kaybetmesi gerekli." diye konuştu.