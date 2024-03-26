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Teröristin kulağını neden kestiler? Rusların ilginç sorgu yöntemi

Moskova'da alışveriş merkezine saldırıp 137 kişiyi öldüren teröristlerin görüntülerinde "kesik kulak" ayrıntısı dikkat çekti. Yakalanmalarının ardından ağır sorgudan geçirildikleri belli olan 4 teröristen birisinin kulağı kalın bir bantla kaplı. Rus basını, sorgulama tekniği gereği teröristin kulağının kesildiğini belirtirken, bu dini bir nedene dayandırdı.

Teröristin kulağını neden kestiler? Rusların ilginç sorgu yöntemi - 1

Moskova'da konser salonunu basarak 137 kişiyi öldüren teröristlerin birinin kulağının kesildiği ortaya çıktı.

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Teröristin kulağını neden kestiler? Rusların ilginç sorgu yöntemi - 2

Teröristin mahkemedeki sorgusu, tek kulağında kalın bir bant varken yapıldı. Rus basınında çıkan haberlerde teröristlerin bazılarının kulaklarının kesilmesinin nedeni açıklandı.

Teröristin kulağını neden kestiler? Rusların ilginç sorgu yöntemi - 3

Moskovsky Komsomolets gazetesine konuşan bir askeri uzman bu durumun eski bir sorgu tekniği olduğunu belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu yöntemle birlikte suçlular hızlıca konuşturulur. Bunu yapması elbette kolay değil, özel bir eğitim almanız gerekiyor. Böyle durumlarda teröristlere yönelik insan hakları daha önemsiz bir hal alıyor.

Teröristin kulağını neden kestiler? Rusların ilginç sorgu yöntemi - 4

IŞİD gibi terör grupları açısından farklı bir durum daha var.


Teröristin kulağını neden kestiler? Rusların ilginç sorgu yöntemi - 5

KULAĞI EKSİK ŞEHİT SAYILMAZ MI?

Radikal gruplar için kulak kesmenin anlamı çok büyük.

Onlar için hem utanç verici hem de aşağılayıcı bir durum.

Birçoğu kulakları kesildiği zaman 'Şehit' olmayacaklarına inanıyorlar. Dolayısıyla sembolik anlamı da bu."

Rus uzmanın bu yoruma karşılık, genel olarak İslami açıdan, kulağı kesik olanların cehennemlik olduğuna veya şehit sayılmayacaklarına dair bir bilgi bulunmuyor. Bu tür organ eksikliği  için Diyanet'in yorumu şöyle: İslâm'da, insanın doğuştan getirdiği özellik ve şeklinin değiştirilmesi ve bu amaçla yapılacak her türlü estetik ve tıbbî müdahale hoş karşılanmamış; fıtratı bozmayı hedef alan müdahaleler olarak kabul edilmiştir. Hastalık sebebiyle saçları dökülenler, kaza sonucu burun, kulak, göz gibi organlarını kaybedenler veya vücudunda doğuştan yada sonradan meydana gelen şekil bozuklukları bulunanların estetik ameliyat yaptırmaları bir tür tedavi olup, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirilemez.

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