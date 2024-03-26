Teröristin kulağını neden kestiler? Rusların ilginç sorgu yöntemi
Moskova'da alışveriş merkezine saldırıp 137 kişiyi öldüren teröristlerin görüntülerinde "kesik kulak" ayrıntısı dikkat çekti. Yakalanmalarının ardından ağır sorgudan geçirildikleri belli olan 4 teröristen birisinin kulağı kalın bir bantla kaplı. Rus basını, sorgulama tekniği gereği teröristin kulağının kesildiğini belirtirken, bu dini bir nedene dayandırdı.
Moskova'da konser salonunu basarak 137 kişiyi öldüren teröristlerin birinin kulağının kesildiği ortaya çıktı.