Teröristin kulağını neden kestiler? Rusların ilginç sorgu yöntemi

KULAĞI EKSİK ŞEHİT SAYILMAZ MI?

Radikal gruplar için kulak kesmenin anlamı çok büyük.

Onlar için hem utanç verici hem de aşağılayıcı bir durum.

Birçoğu kulakları kesildiği zaman 'Şehit' olmayacaklarına inanıyorlar. Dolayısıyla sembolik anlamı da bu."

Rus uzmanın bu yoruma karşılık, genel olarak İslami açıdan, kulağı kesik olanların cehennemlik olduğuna veya şehit sayılmayacaklarına dair bir bilgi bulunmuyor. Bu tür organ eksikliği için Diyanet'in yorumu şöyle: İslâm'da, insanın doğuştan getirdiği özellik ve şeklinin değiştirilmesi ve bu amaçla yapılacak her türlü estetik ve tıbbî müdahale hoş karşılanmamış; fıtratı bozmayı hedef alan müdahaleler olarak kabul edilmiştir. Hastalık sebebiyle saçları dökülenler, kaza sonucu burun, kulak, göz gibi organlarını kaybedenler veya vücudunda doğuştan yada sonradan meydana gelen şekil bozuklukları bulunanların estetik ameliyat yaptırmaları bir tür tedavi olup, fıtratı bozmak kapsamında değerlendirilemez.