Trump'a suikast girişiminde İran iddiası: "Para sorun değil" demiş

KURŞUN KULAĞINI SIYIRDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'da olduğuna inanılan Afganistan vatandaşı 51 yaşındaki Farhad Şakeri'nin, İran Devrim Muhafızları tarafından Trump'ı öldürmek için bir plan sağlamakla “görevlendirildiği” belirtildi.

Şakeri ve her ikisi de New Yorklu olan 49 yaşındaki Carlisle Rivera ve 36 yaşındaki Jonathon Loadholt adlı diğer iki kişi, New York'ta İran asıllı Amerikalı bir muhalifi öldürmeyi planlamakla ayrı ayrı suçlandı.

ABD'de gözaltında tutulan Rivera ve Loadholt, perşembe günü New York'ta mahkemeye çıkarıldı.