Trump'a suikast girişiminde İran iddiası: "Para sorun değil" demiş

Amerikan Adalet Bakanlığı, Donald Trump'a yönelik suikast planının, Trump'ın emrettiği bir saldırıda öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin intikamını almak için düzenlendiğini belirtti. Saldırının, İran İslam Devrim Muhafızları tarafından yönetildiği iddia edildi. Saldırının pahalıya patlayacağını söyleyen saldırgan Şakeri'ye, İran Devrim Muhafızları yetkilisinin “Para sorun değil" dediği iddia edildi. İran, iddiaları kesin dille reddediyor.

Trump'a suikast girişiminde İran iddiası: "Para sorun değil" demiş - 1

ABD'li savcılar, İran'ın yeni başkan Donald Trump'a ve önde gelen muhalif bir İran asıllı Amerikalı gazeteciye suikast planladığı iddiasıyla ilgili suçlamaları açıkladı.

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesindeki mitinginde, kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda, mitinge katılan bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Trump, ekim ayında da Florida'da golf oynarken yeniden suikast girişmine uğramıştı.

Amerikan Adalet Bakanlığı, Trump'a yönelik suikast planının, 2020 yılında dönemin başkanı Trump'ın emrettiği bir ABD saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin intikamını almak için düzenlendiğini belirtti.

Saldırının, İran İslam Devrim Muhafızları tarafından yönetildiği iddia edildi.

DÜNYA HABERLERİ

Trump'a suikast girişiminde İran iddiası: "Para sorun değil" demiş - 2

KURŞUN KULAĞINI SIYIRDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İran'da olduğuna inanılan Afganistan vatandaşı 51 yaşındaki Farhad Şakeri'nin, İran Devrim Muhafızları tarafından Trump'ı öldürmek için bir plan sağlamakla “görevlendirildiği” belirtildi.

Şakeri ve her ikisi de New Yorklu olan 49 yaşındaki Carlisle Rivera ve 36 yaşındaki Jonathon Loadholt adlı diğer iki kişi, New York'ta İran asıllı Amerikalı bir muhalifi öldürmeyi planlamakla ayrı ayrı suçlandı.

ABD'de gözaltında tutulan Rivera ve Loadholt, perşembe günü New York'ta mahkemeye çıkarıldı.

Trump'a suikast girişiminde İran iddiası: "Para sorun değil" demiş - 3

İRAN, İDDİALARI REDDEDİYOR

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, “Bugün açıklanan suçlamalar, İran'ın seçilmiş Başkan Donald Trump, diğer hükümet liderleri ve Tahran'daki rejimi eleştiren muhalifler de dahil olmak üzere ABD vatandaşlarını hedef almaya yönelik devam eden küstah girişimlerini ortaya koyuyor” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Tahran'ın Trump'a yönelik bir komplonun arkasında olduğu iddialarını “tamamen asılsız” olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi “İran'ın eski ya da mevcut Amerikalı yetkilileri hedef alan bir suikast girişimine karıştığı iddialarını reddediyor” dedi.

ABD Adalet Bakanlığı, şüpheli Şakeri'yi “Tahran'da ikamet eden bir İRan Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) varlığı” olarak tanımladı.

Bakanlık, Şakeri'nin çocukken ABD'ye göç ettiğini ve hırsızlık suçundan 14 yıl hapis yattıktan sonra 2008 yılı civarında sınır dışı edildiğini belirtti.

Açıklamada, “Son aylarda Şakeri, ABD'deki hapishanede tanıştığı suç ortaklarından oluşan bir ağı kullanarak IRGC'ye, hedefleri gözetlemek ve suikastlar düzenlemek için ajan tedarik etti” dedi.

Trump'a suikast girişiminde İran iddiası: "Para sorun değil" demiş - 4

HEDEFTEKİ DİĞER İSİM

Loadholt ve Rivera'nın, Şakeri'nin talimatıyla, İran hükümetini açık bir şekilde eleştiren ve daha önce birçok kaçırma ve cinayet planının hedefi olan İran kökenli bir ABD vatandaşını aylarca izledikleri belirtildi.

Mahkeme belgelerinde kimliği açıklanmayan bu kişinin muhalif gazeteci Masih Alinejad olduğu anlaşılıyor.

Devrim Muhafızları'ndan bir general, New York'ta yaşayan Alinejad'a yönelik ayrı bir suikast planıyla bağlantılı olarak EKim ayı sonunda ABD savcıları tarafından suçlandı.

Trump'a suikast girişiminde İran iddiası: "Para sorun değil" demiş - 5

"PARA SORUN DEĞİL" DEMİŞ

Şakeri hakkındaki suç duyurusuna göre, Trump'a suikast planını geçtiğimiz aylarda FBI ajanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde açıkladığı iddia ediliyor.

Şakeri'nin FBI ajanlarıyla yaptığı görüşmelerin sebebinin ABD'de tutuklu bulunan bir kişi için ceza indirimi elde etmeyi umması olduğu belirtildi.

Şakeri FBI'a eylül ayında bir Devrim Muhafızları yetkilisi tarafından Trump'a suikast düzenlemek üzere kendisine ulaşıldığını söyledi. 

İddiaya göre Şakeri,  Devrim Muhafızları yetkilisine bunun “büyük” miktarda paraya mal olacağını söyledi, yetkili de ona “Para sorun değil" şeklinde yanıt verdi.

Trump'a suikast girişiminde İran iddiası: "Para sorun değil" demiş - 6

"SEÇİMDEN SONRA DAHA KOLAY OLUR"

Yine iddiaaya göre 7 Ekim'de Şakeri, kendisinden yedi gün içinde Trump'ı öldürmek için bir plan hazırlamasının istendiğini söyledi.

Devrim Muhafızları yetkilisi, Şakeri'nin bu süre zarfında bir plan yapamaması halinde Devrim Muzhafızları'nın Trump'ı seçimden sonra öldürmeye çalışacağını, çünkü kaybedeceğini ve oylamadan sonra suikast düzenlemenin daha kolay olacağını değerlendirdiğini ifade etti.

ABD defalarca İran'ı, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak ABD'li yetkililere suikast düzenlemeye çalışmakla suçladı. Tahran ise bu suçlamaları reddetti.

İran'la bağlantılı olduğu iddia edilen Pakistanlı bir adam, bu yılın başlarında New York'ta, ABD'li bir politikacı ya da yetkiliyi öldürmesi için kiralık katil tutmaya çalıştığı suçlamasını kabul etmemişti.

Dışişleri Bakanlığı ayrıca eski Beyaz Saray yetkilisi John Bolton'a suikast planının arkasındaki İranlı olduğu iddia edilen kişinin tutuklanmasını sağlayacak bilgi için 20 milyon dolar ödül verileceğini duyurdu. 

Trump'a suikast girişiminde İran iddiası: "Para sorun değil" demiş - 7
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