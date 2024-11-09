Trump'a suikast girişiminde İran iddiası: "Para sorun değil" demiş

İRAN, İDDİALARI REDDEDİYOR

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, “Bugün açıklanan suçlamalar, İran'ın seçilmiş Başkan Donald Trump, diğer hükümet liderleri ve Tahran'daki rejimi eleştiren muhalifler de dahil olmak üzere ABD vatandaşlarını hedef almaya yönelik devam eden küstah girişimlerini ortaya koyuyor” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Tahran'ın Trump'a yönelik bir komplonun arkasında olduğu iddialarını “tamamen asılsız” olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi “İran'ın eski ya da mevcut Amerikalı yetkilileri hedef alan bir suikast girişimine karıştığı iddialarını reddediyor” dedi.

ABD Adalet Bakanlığı, şüpheli Şakeri'yi “Tahran'da ikamet eden bir İRan Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) varlığı” olarak tanımladı.

Bakanlık, Şakeri'nin çocukken ABD'ye göç ettiğini ve hırsızlık suçundan 14 yıl hapis yattıktan sonra 2008 yılı civarında sınır dışı edildiğini belirtti.



Açıklamada, “Son aylarda Şakeri, ABD'deki hapishanede tanıştığı suç ortaklarından oluşan bir ağı kullanarak IRGC'ye, hedefleri gözetlemek ve suikastlar düzenlemek için ajan tedarik etti” dedi.