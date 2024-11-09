Trump'a suikast girişiminde İran iddiası: "Para sorun değil" demiş
Amerikan Adalet Bakanlığı, Donald Trump'a yönelik suikast planının, Trump'ın emrettiği bir saldırıda öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin intikamını almak için düzenlendiğini belirtti. Saldırının, İran İslam Devrim Muhafızları tarafından yönetildiği iddia edildi. Saldırının pahalıya patlayacağını söyleyen saldırgan Şakeri'ye, İran Devrim Muhafızları yetkilisinin “Para sorun değil" dediği iddia edildi. İran, iddiaları kesin dille reddediyor.
ABD'li savcılar, İran'ın yeni başkan Donald Trump'a ve önde gelen muhalif bir İran asıllı Amerikalı gazeteciye suikast planladığı iddiasıyla ilgili suçlamaları açıkladı.
Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesindeki mitinginde, kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda, mitinge katılan bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Trump, ekim ayında da Florida'da golf oynarken yeniden suikast girişmine uğramıştı.
Amerikan Adalet Bakanlığı, Trump'a yönelik suikast planının, 2020 yılında dönemin başkanı Trump'ın emrettiği bir ABD saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani'nin intikamını almak için düzenlendiğini belirtti.
Saldırının, İran İslam Devrim Muhafızları tarafından yönetildiği iddia edildi.