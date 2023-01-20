Trump'ın tecavüz davasında yeni gelişme: Eski eşiyle karıştırdı

"KİTABININ REKLAMINI YAPMAK İÇİN BENİ KULLANIYOR"

Mahkeme belgelerine göre Trump, “ Carroll ile sadece bir yardım etkinliğinde karşılaştı. Ona asla gerçekleşmemiş bir şey yaptığımı söyledi. Hiçbir şey yapmadım.. Bu kaçık hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yazdığı berbat kitabının reklamını yapmak için ona tecavüz ettiğimi iddia ediyor” dediği görüldü.