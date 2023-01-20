Trump'ın tecavüz davasında yeni gelişme: Eski eşiyle karıştırdı

ABD bölge mahkemesi eski ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde açılan tecavüz davasına ilişkin yeni belgeler yayınladı. Buna göre Trump, kendisini tecavüzle suçlayan yazar E. Jean Carroll'u eski eşi Marla Maples ile karıştırdı. Trump, kendisine Carroll’un bir fotoğrafı gösterildiğinde, "Evet, bu Marla. Bu benim karım" dedi. Hata, 76 yaşındaki Trump’ın bir avukatı tarafından düzeltildi.
Ancak uzmanlar, bu durumun Trump'ın Carroll'a "tipi" olmadığı için “tecavüz etmeyeceği”iddiasını baltalayabileceğini söyledi.
DONALD TRUMP, KENDİSİNE YÖNELİK TECAVÜZ SORUŞTURMASINDA İFADE VERDİ: BENİM TİPİM DEĞİL
Geçen yıl Ekim ayında gerçekleşen duruşmada ayrıca Trump'ın Carroll'ın "tecavüze uğramanın çok seksi olduğunu söylediğini" iddia ettiği de belirtildi.
Bununla birlikte 79 yaşındaki yazar, Trump'ın 1990'ların ortalarında bir mağazanın soyunma odasında kendisine tecavüz ettiğini öne sürerken, eski ABD başkanı bu iddiayı defalarca reddetti.
Ancak, Carroll geçen yıl Trump'a geçmişte cinsel saldırı mağduru olduğu iddia edilen kişilerin belirli bir zaman dilimi içinde dava açmasına izin veren bir New York yasası olan Yetişkin Hayatta Kalanlar Yasası uyarınca dava açtı.
Diğer taraftan Trump, kızı Tiffany Trump’In annesi olan Maples ile 1993'ten 1999'a kadar evli kaldı. Trump ilk eşi ve 3 çocuğunun annesi Ivana Trump ile 1977’de evlendi ve 1992’de boşandı. Üçüncü ve şimdiki eşi Melania Trump ile ise 2005 yılında nikah masasına oturdu.
Trump’ın Maples'ı gösterdiğini düşündüğü fotoğraf, eski ABD’de başkanını 1990'larda Carroll'ın şirketinde gösteriyor.
Mahkeme belgelerine göre Trump, “ Carroll ile sadece bir yardım etkinliğinde karşılaştı. Ona asla gerçekleşmemiş bir şey yaptığımı söyledi. Hiçbir şey yapmadım.. Bu kaçık hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yazdığı berbat kitabının reklamını yapmak için ona tecavüz ettiğimi iddia ediyor” dediği görüldü.
Trump ayrıca Carroll'ı "akıl hastası" olarak nitelendirdi ve onun cinsel saldırıdan zevk almaktan bahsettiğini iddia etti. Carroll'ın tecavüz iddiasıyla ilgili gelecek duruşmanın Nisan ayında başlaması bekleniyor.
Öte yandan Trump, 2024 ABD Başkanlık Seçimleri’nde Cumhuriyetçilerin başkanlık adaylığı için açıklanan tek aday. Çarşamba günü yayınlanan bir anket, ona en yakın rakibi olan Florida valisi Ron DeSantis'e karşı 17 puanlık bir üstünlük sağladığını gösteriyor.