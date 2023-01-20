Trump'ın tecavüz davasında yeni gelişme: Eski eşiyle karıştırdı

ABD’nin eski başkanı Donald Trump’a tecavüzle suçlayan yazar E. Jean Carroll’un davasında yeni bir gelişme yaşandı. ABD’deki bölge mahkemesi tarafından yayınlanan belgelere göre, Trump geçen yıl davada ifade verirken, Carroll'u eski eşi Marla Maples ile karıştırdı.

Trump'ın tecavüz davasında yeni gelişme: Eski eşiyle karıştırdı - 1

ABD bölge mahkemesi eski ABD Başkanı Donald Trump aleyhinde açılan tecavüz davasına ilişkin yeni belgeler yayınladı.  Buna göre Trump, kendisini tecavüzle suçlayan yazar E. Jean Carroll'u eski eşi Marla Maples ile karıştırdı. Trump, kendisine Carroll’un bir fotoğrafı gösterildiğinde, "Evet, bu Marla. Bu benim karım" dedi. Hata, 76 yaşındaki Trump’ın bir avukatı tarafından düzeltildi. 

Trump'ın tecavüz davasında yeni gelişme: Eski eşiyle karıştırdı - 2

Ancak uzmanlar, bu durumun Trump'ın Carroll'a "tipi" olmadığı için “tecavüz etmeyeceği”iddiasını baltalayabileceğini söyledi.

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Trump'ın tecavüz davasında yeni gelişme: Eski eşiyle karıştırdı - 3

Geçen yıl Ekim ayında gerçekleşen duruşmada ayrıca Trump'ın Carroll'ın "tecavüze uğramanın çok seksi olduğunu söylediğini" iddia ettiği de belirtildi.

Trump'ın tecavüz davasında yeni gelişme: Eski eşiyle karıştırdı - 4

TRUMP İDDİAYI REDDETİ

Bununla birlikte 79 yaşındaki yazar, Trump'ın 1990'ların ortalarında bir mağazanın soyunma odasında kendisine tecavüz ettiğini öne sürerken, eski ABD başkanı bu iddiayı defalarca reddetti. 

Trump'ın tecavüz davasında yeni gelişme: Eski eşiyle karıştırdı - 5

Ancak, Carroll  geçen yıl Trump'a geçmişte cinsel saldırı mağduru olduğu iddia edilen kişilerin belirli bir zaman dilimi içinde dava açmasına izin veren bir New York yasası olan Yetişkin Hayatta Kalanlar Yasası uyarınca dava açtı.

Trump'ın tecavüz davasında yeni gelişme: Eski eşiyle karıştırdı - 6

Diğer taraftan Trump, kızı Tiffany Trump’In annesi olan Maples ile 1993'ten 1999'a kadar evli kaldı. Trump  ilk eşi ve 3 çocuğunun annesi Ivana Trump ile 1977’de evlendi ve 1992’de boşandı. Üçüncü ve şimdiki eşi Melania Trump ile ise 2005 yılında nikah masasına oturdu. 

Trump'ın tecavüz davasında yeni gelişme: Eski eşiyle karıştırdı - 7

Trump’ın Maples'ı gösterdiğini düşündüğü fotoğraf, eski ABD’de başkanını 1990'larda Carroll'ın şirketinde gösteriyor. 

Trump'ın tecavüz davasında yeni gelişme: Eski eşiyle karıştırdı - 8

"KİTABININ REKLAMINI YAPMAK İÇİN BENİ KULLANIYOR"

Mahkeme belgelerine göre Trump, “ Carroll ile sadece bir yardım etkinliğinde karşılaştı. Ona asla gerçekleşmemiş bir şey yaptığımı söyledi. Hiçbir şey yapmadım.. Bu kaçık hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yazdığı berbat kitabının reklamını yapmak için ona tecavüz ettiğimi iddia ediyor” dediği görüldü. 

Trump'ın tecavüz davasında yeni gelişme: Eski eşiyle karıştırdı - 9

Trump ayrıca Carroll'ı "akıl hastası" olarak nitelendirdi ve onun cinsel saldırıdan zevk almaktan bahsettiğini iddia etti. Carroll'ın tecavüz iddiasıyla ilgili gelecek duruşmanın Nisan ayında başlaması bekleniyor.

Trump'ın tecavüz davasında yeni gelişme: Eski eşiyle karıştırdı - 10

RAKİBİNİN 17 PUAN ÖNÜNDE

Öte yandan Trump, 2024 ABD Başkanlık Seçimleri’nde Cumhuriyetçilerin başkanlık adaylığı için açıklanan tek aday. Çarşamba günü yayınlanan bir anket, ona en yakın rakibi olan Florida valisi Ron DeSantis'e karşı 17 puanlık bir üstünlük sağladığını gösteriyor.

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