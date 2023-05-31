Tutankhamun'un gerçek yüzü 3 bin 300 yıl sonra ortaya çıktı

Tutankhamun'un yüz hatları, mumyalanmış kafatasının dijital bir modeli kullanılarak Brezilya, Avustralya ve İtalya’dan uluslararası bir akademisyen ekibi tarafından hayata geçirildi.
Bu yeniden canlandırma, üç bin yıldan daha uzun bir süre önce öldüğünde henüz ergenlik çağında olan bir kralın genç ve 'narin' yüzünü ortaya koyuyor.
Ünlü 'çocuk kral', İngiliz arkeolog Howard Carter tarafından Kasım 1922'de Mısır'ın Krallar Vadisi'nde onlarca inanılmaz hazineyle birlikte keşfedildi.
Uluslararası ekibin firavunun kafatasına doğrudan erişimi olmadığı için yeni modeli tamamlamanın oldukça zor olduğu belirtildi.
Önceki çalışmalardan kafatası ölçümlerinin kaydedilmiş ve referans görüntülerin yayınlanmış olması, ekibe yardımcı oldu.
Brezilyalı grafik uzmanı Cicero Moraes, süreçle ilgili "Kafatasının üç boyutlu bir modelini bize sağlamak için küçük bilgi parçalarının bir araya getirildiği [birbirlerine bağlandığı] bir dedektiflik çalışmasıydı.” İfadesini kullandı.
Canlandırmanın, orantı verileri ve bazı ölçümlerle, sanal bir donörün dijital kafatasını alıp Tutankhamun'un kafatası olacak şekilde ayarlandığı belirtildi.
Modern Mısırlılardan alınan veriler bir kılavuz olarak kullanılarak, çeşitli yerlerdeki yumuşak dokuların kalınlığını gösteren işaretleyiciler kafatasına uygulandı.
Bu ve diğer tekniklerle yüz, aşamalı olarak nesnel bir yeniden yapılanmaya dönüştürüldü.