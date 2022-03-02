Rusya'ya termobarik silah suçlaması: Vakum bombası nedir? Vakum bombası ne kadar güçlü?

Rusya'nın Ukrayna saldırısında vakum bombası olarak da bilinen termobarik silahlar kullandığı iddia edildi. Rusya ise bu iddiayı yalanladı. Yasaklı silahlar listesindeki bu bombalar, nükleer olmayan en güçlü silah olarak biliniyor. İnsan vücudunu buharlaştıracak güçteki bomba, çok büyük can kayıplarına yol açabiliyor.

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 02.03.2022 - 16:06 | Son Güncelleme : 02.03.2022 - 16:36

Rusya'ya termobarik silah suçlaması: Vakum bombası nedir? Vakum bombası ne kadar güçlü? - 1

CENEVRE SÖZLEŞMESİ'NDE YASAKLANDI

, 'yı vakum bombası kullanarak savaş suçu işlemekle suçladı. 'Termobarik silah' olarak da bilinen vakum bombaları, şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü nükleer olmayan silahlar arasında yer alıyor  ve Cenevre Sözleşmeleri uyarınca yasaklı. 

Rusya'ya termobarik silah suçlaması: Vakum bombası nedir? Vakum bombası ne kadar güçlü? - 2

Peki vakum bombası nedir ve ne kadar etkili?

Patlamanın bir parçası olarak atmosferi kullanan  bu tür bombalar, geniş alanlarda büyük can kayıplarına neden olabiliyor.

Ayrıca; bedenleri buharlaştırma, iç organları parçalama gibi özellikleri olan bombalar, şehirleri moloz yığını haline getirebiliyor. 

Rusya'ya termobarik silah suçlaması: Vakum bombası nedir? Vakum bombası ne kadar güçlü? - 3

Bununla birlikte, Ukrayna'daki çatışmalarda vakum bombalarının kullanıldığı henüz tam anlamıyla kanıtlanmadı.

Ancak, ülkeden gelen görüntüler, Rusya'nın TOS-1 araçlarında termobarik roketatarlar olduğunu gösteriyor.

Diğer taraftan, Ukrayna'nın ABD büyükelçisi, geçtiğimiz günlerde Rus güçlerini Putin'in Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yasaklı bir termobarik bomba kullanmakla suçladı. Bunun yanı sıra, Misket Bombası Konvansiyonu (CCM) adlı uluslararası bir anlaşmayla yasaklanan misket bombalarının kullanımına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Rusya'ya termobarik silah suçlaması: Vakum bombası nedir? Vakum bombası ne kadar güçlü? - 4

Misket bombası,  bir alana ardı ardına  'bombalar' saçan bir tür patlayıcı silaha deniliyor . Uzmanlar ve aktivistler, Rusların şu anda Harkiv’deki sivil bölgelerde yasaklı misket bombaları da kullanıldığını iddia ediyor.

Uluslararası Af Örgütü, Okhtyrka'daki bir okulu da misket bombalarının imha ettiği ve olayda  bir çocuk da dahil olmak üzere üç kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Rusya'ya termobarik silah suçlaması: Vakum bombası nedir? Vakum bombası ne kadar güçlü? - 5

2017'DE EN BÜYÜK TERMOBARİK SİLAHI KULLANDI

Termobarik silahlar 1960'larda hem ABD hem de Sovyetler Birliği tarafından geliştirildi. Eylül 2007'de Rusya şimdiye kadar yapılmış en büyük termobarik silahı kullandı ve ardından 39,9 tona eşdeğer bir patlama yaşandı.

Silahın ABD versiyonlarının ise  her birinin maliyetinin 16 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi.

Rusya'ya termobarik silah suçlaması: Vakum bombası nedir? Vakum bombası ne kadar güçlü? - 6

Bir vakum bombası veya termobarik silah, yüksek sıcaklıkta bir patlama oluşturmak için çevreleyen havadaki oksijeni emerek çalışıyor. Tipik olarak geleneksel bir patlayıcıdan önemli ölçüde daha uzun süreli bir patlama dalgası üretiyor. Uzmanların bildirdiğine göre, bu patlama insan vücudunu buharlaştırabilecek bir güce sahip. 

Rusya'ya termobarik silah suçlaması: Vakum bombası nedir? Vakum bombası ne kadar güçlü? - 7

VAKUM BOMBASI NASIL ÇALIŞIYOR?

Termobarik patlayıcılar, tıpkı 19. yüzyılda İngiliz un değirmenleri gibi  tesadüfi sınırsız buhar bulutu patlamalarının altında yatan prensiplerle çalışıyor.

Silah başlangıçta metal, yanıcı tozlar veya kimyasal damlacıklar gibi çok ince parçacıklardan oluşan bir aerosol yayıyor.

Rusya'ya termobarik silah suçlaması: Vakum bombası nedir? Vakum bombası ne kadar güçlü? - 8

Journal of Military and Veterans' Health'e göre, bu bulut nesnelerin etrafından, boşluklara ve yapılara doğru yayılıyor. Ardından,  binalardaki sığınaklardaki ve zırhlı araçların motor bölmelerindeki küçük açıklıklardan girebiliyor. 

Raporlara göre, Rusya halihazırda alev makinesi olarak da adlandırılan TOS-1 Buratino adlı bir termobarik roket sistemi kullanıyor.

Rusya'ya termobarik silah suçlaması: Vakum bombası nedir? Vakum bombası ne kadar güçlü? - 9

UKRAYNA: RUSLAR VAKUM BOMBASI KULLANDI

Ukrayna'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova, ABD Kongresi üyeleriyle yaptığı görüşme sonrasında gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın bir vakum bombası kullandığını söyledi.
Markarova milletvekilleriyle yaptığı görüşme sonrasında, "Bugün vakum bombası kullandılar. Rusya'nın Ukrayna'ya vermeye çalıştığı yıkım büyük” dedi.

Rusya'ya termobarik silah suçlaması: Vakum bombası nedir? Vakum bombası ne kadar güçlü? - 10

ABD DAHA ÖNCE AFGANİSTAN'A ATTI

Öte yandan CNN, ekiplerinden birinin Ukrayna sınırı yakınında bir Rus termobarik çoklu roketatar tespit ettiğini bildirmesine rağmen, Ukrayna'daki çatışmada termobarik silahların kullanıldığına dair resmi bir açıklama yok.

ABD tarafından 2017 yılında Afganistan'da Taliban'a atılan bir termobarik bomba yaklaşık 10 ton ağırlığındaydı ve yerden 2 metre yükseklikte patladıktan sonra 300 metreden daha geniş bir krater oluşturdu. 

Rusya'ya termobarik silah suçlaması: Vakum bombası nedir? Vakum bombası ne kadar güçlü? - 11

"KİMSE PUTİN'iN AKLINDAN GEÇENİ BİLMİYOR"

İngiltere'nin ortak kuvvetler komutanlığının eski başkanı General Sir Richard Barrons ise Putin'in askerlerine termobarik silahları kullanma emri verip vermeyeceğinin belirsizliğini koruduğunu söyledi.
Dailymail’e konuşan Barrons, "Termobarik silahların serbest bırakılması ve ağır topların yoğun şekilde kullanılması, on binlerce masum insanın ayrım gözetmeden, gereksiz ve haksız yere katledilmesine neden olacak. Hiç bilmediğimiz ve kimsenin bilmediği şey bunun arkasındaki niyet. Çünkü kimse Putin'in aklından geçenleri anlamıyor” dedi.

Rusya'ya termobarik silah suçlaması: Vakum bombası nedir? Vakum bombası ne kadar güçlü? - 12

ÖNCELİKLİ OLARAK SOLUNUM YOLLARINI ETKİLİYOR

Bununla birlikte, vakum bombaları, patlatıldıklarında yakındaki herkes için yıkıcı etkilere sahip olabilir. Journal of Military and Veterans' Health'e göre, vakum bombaları özellikle, akciğerler, bağırsaklar ve iç kulak gibi değişen yoğunluklarda doku ara yüzünün bulunduğu organları etkiliyorlar.

Kurumdan yapılan açıklamada, “Termobarik silahlar, ağırlıklı olarak akciğerleri, kardiyovasküler, işitsel, gastrointestinal ve merkezi sinir sistemlerini etkiler. Genel tedavi, solunum yollarına ilişkin uygulanır. Oksijen tedavisi ile birlikte solunum ve dolaşım değerlendirmesi yapılmalı, profilaktik antibiyotik ve tetanoz aşısı düşünülmelidir” denildi. 

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