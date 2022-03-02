Rusya'ya termobarik silah suçlaması: Vakum bombası nedir? Vakum bombası ne kadar güçlü?

Misket bombası, bir alana ardı ardına 'bombalar' saçan bir tür patlayıcı silaha deniliyor . Uzmanlar ve aktivistler, Rusların şu anda Harkiv’deki sivil bölgelerde yasaklı misket bombaları da kullanıldığını iddia ediyor.

Uluslararası Af Örgütü, Okhtyrka'daki bir okulu da misket bombalarının imha ettiği ve olayda bir çocuk da dahil olmak üzere üç kişinin öldürüldüğünü duyurdu.