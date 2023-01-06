Ukrayna'nın savaşçı kedileri: Her şeye rağmen ülkelerinde mücadele ediyorlar

SAVAŞ SADECE İNSANLARI ETKİLEMİYOR

Diğer taraftan Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Rusya-Ukrayna savaşında şimdiye kadar binlerce sivil öldü ve on binlerce kişi yaralandı. Savaşın insanlar üzerinde ağır bir bedeli olsa, çatışmaların kediler ve diğer hayvanlar üzerinde de yıkıcı etkileri oldu.