Yaşlanma karşıtı yeni yöntem! Gençlik için İsveç iliği nakli

Milyarder Bryan Johnson, "sonsuz gençlik" arayışı uğruna yeni bir teknoloji daha kullandı. "Genç İsveç kemik iliği nakli" olarak bilinen bu yöntem, yaşa bağlı hasarın onarılmasını, canlılığı geri kazandırmayı ve gelecekte vücutta gerçekleşecek bozulmayı önlemeyi amaçlıyor. Bu operasyon ile ayrıca eklemlerde yenilenme sağlanarak kişinin "18 yaşındaki bir gençle" aynı fiziksel sağlığa sahip olması hedefleniyor.

Yaşlanma karşıtı yeni yöntem! Gençlik için İsveç iliği nakli - 1

"GENÇ İSVEÇ İLİĞİ NAKLİ"

Milyarder Bryan Johnson, "sonsuz gençlik" arayışı uğruna yeni bir teknoloji daha kullandı.

Yaşlanma karşıtı yolculukta "genç İsveç kemik iliği" nakli, son teknoloji bir kök hücre prosedürü olarak biliniyor.

DÜNYA HABERLERİ

Yaşlanma karşıtı yeni yöntem! Gençlik için İsveç iliği nakli - 2

YAŞINI KÜÇÜLTMEYE ÇALIŞIYOR

Kaliforniyalı biyohacker Bryan Johnson, son birkaç yıldır yaşını küçültme misyonuyla "sonsuz gençlik" arayışına milyonlarca dolar harcadı.

Yaşlanma karşıtı yeni yöntem! Gençlik için İsveç iliği nakli - 3

EKLEM SAĞLIĞI İÇİN İSVEÇ İLİĞİ

Johnson son olarak omuzlarına, kalçalarına ve dizlerine 300 milyon genç İsveç kemik iliğinden kök hücre enjekte ettirmek için Bahamalar'a gitti.

Johnson, bu sayede 18 yaşındaki eklem sağlığına geri dönmeyi hedefliyor.

Genç İsveç kemik iliğinden alınan kök hücreler, hastanın ömrünü uzatmayı ve eklem sağlığını iyileştirmeyi amaçlanıyor.

Yaşlanma karşıtı yeni yöntem! Gençlik için İsveç iliği nakli - 4

46 yaşındaki Johnson, bu operasyonu vücudundaki toplam kemik mineral yoğunluğunu eşitlemek amacıyla geçirdi.

Yaşlanma karşıtı yeni yöntem! Gençlik için İsveç iliği nakli - 5

HEDEF 18 YAŞINA DÖNMEK

Her eklem kök hücresi vücudun onarım sistemidir.

Sağlıklı genç İsveç hücresi nakli ise tüm önemli eklemleri geleceğe hazırlamayı ve kişiyi 18 yaşına bir adım daha yaklaştırmayı hedefliyor.

Bu nakil ile yaşa bağlı normal hasarın onarılması, canlılığı geri kazandırmak ve gelecekteki bozulmayı önlemek amaçlanıyor.

Yaşlanma karşıtı yeni yöntem! Gençlik için İsveç iliği nakli - 6

300 MİLYON HÜCRE NAKLEDİLDİ

Kök hücreler, sıvı nitrojenle dolu kriyo tanklarında taşınarak İsveç'ten Bahamalar'daki kliniğe kadar 8 bin kilometre yol kat etti.

Hücreler iki parça halinde enjekte edildi; bir gün 150 milyon, ertesi gün 150 milyon.

Birinci gün her iki dizine ve sağ kalçasına enjeksiyon yapılırken, ikinci gün sol kalçasına ve her iki omuzuna odaklanıldı. Her ikisine de lokal anestezi uygulandı.

Tedavinin işe yarayıp yaramadığını değerlendirmek için altı ay sonra Johnson'ın eklemleri tekrar MRI ile kontrol edilecek.

Yaşlanma karşıtı yeni yöntem! Gençlik için İsveç iliği nakli - 7

SONSUZ GENÇLİK ARAYIŞI

Johnson'ın sonsuz gençlik arayışında deneysel tedavilere maruz kalması ilk kez olmuyor. Haziran ayında, "gençlik pınarı" arayışı sırasında 20 bin dolarlık bir tedavi için uzak bir adaya gittiğini açıkladı.

Artık her 19 ayda bir yaşlandığını ve biyolojik yaşını toplamda beş yıl geriye çektiğini iddia ediyor.

Yaşlanma karşıtı yeni yöntem! Gençlik için İsveç iliği nakli - 8

YAŞLANMA SÜRECİNİ DÜŞÜRDÜ

Milyoner iş insanı daha önce de biyolojik bir buluş paylaşmış ve yaşlanma sürecini 0,64 oranında azalttığını iddia ederek bunun "kişisel rekoru" olduğunu söylemişti.

Yaşlanma karşıtı yeni yöntem! Gençlik için İsveç iliği nakli - 9

18 YAŞINDA BİRİNİN FİZİĞİNE SAHİP

2020 yılında ilk kez sıkı bir programa başlayan sporcu, 37 yaşında birinin kalbine, 28 yaşında birinin cildine ve 18 yaşında birinin fiziğine sahip olduğunu iddia ediyor. 

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