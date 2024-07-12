Yaşlanma karşıtı yeni yöntem! Gençlik için İsveç iliği nakli
Milyarder Bryan Johnson, "sonsuz gençlik" arayışı uğruna yeni bir teknoloji daha kullandı. "Genç İsveç kemik iliği nakli" olarak bilinen bu yöntem, yaşa bağlı hasarın onarılmasını, canlılığı geri kazandırmayı ve gelecekte vücutta gerçekleşecek bozulmayı önlemeyi amaçlıyor. Bu operasyon ile ayrıca eklemlerde yenilenme sağlanarak kişinin "18 yaşındaki bir gençle" aynı fiziksel sağlığa sahip olması hedefleniyor.
"GENÇ İSVEÇ İLİĞİ NAKLİ"
Milyarder Bryan Johnson, "sonsuz gençlik" arayışı uğruna yeni bir teknoloji daha kullandı.
Yaşlanma karşıtı yolculukta "genç İsveç kemik iliği" nakli, son teknoloji bir kök hücre prosedürü olarak biliniyor.