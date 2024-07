Yaşlanma karşıtı yeni yöntem! Gençlik için İsveç iliği nakli

300 MİLYON HÜCRE NAKLEDİLDİ

Kök hücreler, sıvı nitrojenle dolu kriyo tanklarında taşınarak İsveç'ten Bahamalar'daki kliniğe kadar 8 bin kilometre yol kat etti.

Hücreler iki parça halinde enjekte edildi; bir gün 150 milyon, ertesi gün 150 milyon.

Birinci gün her iki dizine ve sağ kalçasına enjeksiyon yapılırken, ikinci gün sol kalçasına ve her iki omuzuna odaklanıldı. Her ikisine de lokal anestezi uygulandı.

Tedavinin işe yarayıp yaramadığını değerlendirmek için altı ay sonra Johnson'ın eklemleri tekrar MRI ile kontrol edilecek.