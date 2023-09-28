Zelenski ve Trudeau eski Nazi askerini ayakta alkışladı: Ülke tarihindeki en büyük diplomatik utanç
Kanada Başbakanı Justin Trudeu ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Kanada parlamentosuna davet edilen Ukrayna uyruklu bir İkinci Dünya Savaşı askerini ayakta alkışladı. Ancak 98 yaşındaki Yaroslav Hunka'nın bir Nazi birliğinde görev yaptığı ortaya çıktı. Trudeau ve Zelenski'nin alkış görüntüleri, Rusya'nın propaganda aracı olarak kullanılmaya başlanırken, Trudeau özür diledi. Kanada muhalefeti ise olayı "ülke tarihindeki en büyük diplomatik utanç" olarak niteledi.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İkinci Dünya Savaşı esnasında bir Nazi birliği için savaşan Ukraynalı bir adamın parlamentoda alkışlanmasının ardından Kanada adına özür diledi. Trudeau, "Bu, parlamentoyu ve Kanada'yı derinden utandıran bir hatadır." dedi.