Zelenski ve Trudeau eski Nazi askerini ayakta alkışladı: Ülke tarihindeki en büyük diplomatik utanç

Trudeau, "Cuma günü bu mecliste bulunan hepimiz, bağlamından habersiz bir şekilde ayağa kalkıp Yaroslav Hunka’yı alkışladığımız için derin bir pişmanlık duyuyoruz. Bu, Holokost'ta ölen milyonlarca insanın anısına yönelik korkunç bir ihlaldi. Yaşananlar Yahudi halkı ve Nazi soykırımının hedefi olan milyonlarca kişi için çok ama çok acı vericiydi.” ifadelerini kullandı.