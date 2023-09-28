Zelenski ve Trudeau eski Nazi askerini ayakta alkışladı: Ülke tarihindeki en büyük diplomatik utanç

Kanada Başbakanı Justin Trudeu ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Kanada parlamentosuna davet edilen Ukrayna uyruklu bir İkinci Dünya Savaşı askerini ayakta alkışladı. Ancak 98 yaşındaki Yaroslav Hunka'nın bir Nazi birliğinde görev yaptığı ortaya çıktı. Trudeau ve Zelenski'nin alkış görüntüleri, Rusya'nın propaganda aracı olarak kullanılmaya başlanırken, Trudeau özür diledi. Kanada muhalefeti ise olayı "ülke tarihindeki en büyük diplomatik utanç" olarak niteledi.

Zelenski ve Trudeau eski Nazi askerini ayakta alkışladı: Ülke tarihindeki en büyük diplomatik utanç - 1

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İkinci Dünya Savaşı esnasında bir Nazi birliği için savaşan Ukraynalı bir adamın parlamentoda alkışlanmasının ardından Kanada adına özür diledi. Trudeau, "Bu, parlamentoyu ve Kanada'yı derinden utandıran bir hatadır." dedi.

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Zelenski ve Trudeau eski Nazi askerini ayakta alkışladı: Ülke tarihindeki en büyük diplomatik utanç - 2

MECLİS BAŞKANI İSTİFA ETTİ

Bununla birlikte, 98 yaşındaki Yaroslav Hunka'yı parlamentoya davet eden Meclis Başkanı Anthony Rota istifa etti.

Zelenski ve Trudeau eski Nazi askerini ayakta alkışladı: Ülke tarihindeki en büyük diplomatik utanç - 3

Trudeau, ayrıca Kanada'yı ziyaret eden ve olay esnasında parlamentoda bulunan Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'den de doğrudan özür dileyerek şunları söyledi: "Kanada son derece üzgündür."

Zelenski ve Trudeau eski Nazi askerini ayakta alkışladı: Ülke tarihindeki en büyük diplomatik utanç - 4

RUSYA'NIN PROPOGANDA ARACI OLDU

Zelenski, Rusya’nın propoganda aracı olarak kullandığı görüntülerde Hunka'yı alkışlayanlar arasında yer alıyordu.

Zelenski ve Trudeau eski Nazi askerini ayakta alkışladı: Ülke tarihindeki en büyük diplomatik utanç - 5

Trudeau, "Cuma günü bu mecliste bulunan hepimiz, bağlamından habersiz bir şekilde ayağa kalkıp Yaroslav Hunka’yı alkışladığımız için derin bir pişmanlık duyuyoruz. Bu, Holokost'ta ölen milyonlarca insanın anısına yönelik korkunç bir ihlaldi. Yaşananlar Yahudi halkı ve Nazi soykırımının hedefi olan milyonlarca kişi için çok ama çok acı vericiydi.” ifadelerini kullandı.

Zelenski ve Trudeau eski Nazi askerini ayakta alkışladı: Ülke tarihindeki en büyük diplomatik utanç - 6

Öte yandan, geçen Cuma günü İkinci Dünya Savaşı'nda bir Nazi birliğinde savaşan Hunka ayakta alkışlandı ve Ukraynalı ve Kanadalı bir kahraman olarak övüldü.

Zelenski ve Trudeau eski Nazi askerini ayakta alkışladı: Ülke tarihindeki en büyük diplomatik utanç - 7

Hunka, Nazi komutası altında çoğunlukla etnik Ukraynalılardan oluşan gönüllü bir birlik olan 14. Waffen-SS Grenadier Tümeni'nde görev yaptı.

Zelenski ve Trudeau eski Nazi askerini ayakta alkışladı: Ülke tarihindeki en büyük diplomatik utanç - 8

Diğer taraftan, Tümen üyeleri Polonyalı ve Yahudi sivilleri öldürmekle suçlansa da, birlik bir mahkeme tarafından herhangi bir savaş suçundan suçlu bulunmadı.

Zelenski ve Trudeau eski Nazi askerini ayakta alkışladı: Ülke tarihindeki en büyük diplomatik utanç - 9

Rota, Hunka'nın Nazi bağlarından haberdar olmadığını ve onu parlamentoya davet etmekle hata yaptığını söyledi. Trudeau, "Meclis Başkanı bu adamın davet edilmesinden ve tanınmasından tek başına sorumluydu ve bu sorumluluğu tamamen kabul ederek istifa etti." dedi.

Zelenski ve Trudeau eski Nazi askerini ayakta alkışladı: Ülke tarihindeki en büyük diplomatik utanç - 10

MUHAFAZAKAR PARTİ'DEN TRUDEAU'YA ELEŞTİRİ

Ancak ne Trudeau'nun yorumları ne de Rota'nın istifası Kanada'nın muhalefet lideri Muhafazakar Parti'den Pierre Poilievre'nin eleştirilerine engel olamadı. 

Zelenski ve Trudeau eski Nazi askerini ayakta alkışladı: Ülke tarihindeki en büyük diplomatik utanç - 11

"KANADA TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK DİPLOMATİK UTANÇ"

Poilevre, "Justin Trudeau söz konusu olduğunda her zaman suçlanacak bir başkası vardır. Ancak gerçek şu: sorumluluk ve güç bir arada bulunur. Eğer iktidarı istiyorsa, sorumluluğu üstlenmeli ve bugün Avam Kamarası kürsüsüne gelerek özür dilemelidir. Olay, Kanada tarihindeki en büyük diplomatik utançtır.” değerlendirmesinde bulundu.

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