2021 LGS tercih sonuçları açıklandı! (LGS nakil işlemleri ne zaman?)

ntv.com.tr 26.07.2021 - 09:41
Lise adayı öğrenciler 2021 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 05-16 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre ilk yerleştirme sonuçları bugün açıklandı.
LGS tercih sonuçları “http://www.meb.gov.tr” adresinden öğrencilerin erişimine açıldı.
Sonuçların açıklanmasının ardından birinci nakil başvuruları 26-30 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
26-30 Temmuz'da yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak.
Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 9 Ağustos'ta açıklanacak.
Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmış olacak.
2 Ağustos 2021- Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
02-06 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
09 Ağustos 2021 - Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
09-13 Ağustos 2021- Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen
öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması
20 Ağustos 2021 - İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması
23-27 Ağustos 2021 - Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması
31 Ağustos 2021 - Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi
06 Eylül 2021 - 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı