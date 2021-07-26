2021 LGS tercih sonuçları açıklandı! (LGS nakil işlemleri ne zaman?)

Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmış olacak.

2021 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ 30-16 Temmuz 2021 - Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların kayıtlarının tamamlanması



05-16 Temmuz 2021 - Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması



26 Temmuz 2021 - Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi



26-30 Temmuz 2021 - Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması