2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanmıştı? İşte tarih bilgisi

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.



Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.



Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.