2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanmıştı? İşte tarih bilgisi
Bu yıl 17-18 Haziran'da düzenlenen 2023-YKS'ye 3 milyon 527 bin 443 aday başvurdu. Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 995 bin 638 aday, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 980 bin 534 aday, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 173 bin 3 aday girdi. Şimdi ise tercih sonuçları gündemde. Bu yılın sonuçlarına odaklanan adaylar, fikir vermesi açısından geçen yılın sonuç açıklama tarihine odaklandı. Peki, 2022 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olmuştu?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2023-YKS tercih süreci başlamıştı. Online olarak alınan tercihler sona erdi. Şimdi yerleştirme sonuçları bekleniyor. İşte, 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarih...