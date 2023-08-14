2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanmıştı? İşte tarih bilgisi

Bu yıl 17-18 Haziran'da düzenlenen 2023-YKS'ye 3 milyon 527 bin 443 aday başvurdu. Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 995 bin 638 aday, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 980 bin 534 aday, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 173 bin 3 aday girdi. Şimdi ise tercih sonuçları gündemde. Bu yılın sonuçlarına odaklanan adaylar, fikir vermesi açısından geçen yılın sonuç açıklama tarihine odaklandı. Peki, 2022 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olmuştu?

2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanmıştı? İşte tarih bilgisi - 1

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2023-YKS tercih süreci başlamıştı. Online olarak alınan tercihler sona erdi. Şimdi yerleştirme sonuçları bekleniyor. İşte, 2022 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarih...

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2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanmıştı? İşte tarih bilgisi - 2

2022 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANMIŞTI?

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları 15 Ağustos 2022 tarihinde, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklanmıştı.

Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapmıştı.

2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanmıştı? İşte tarih bilgisi - 3

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Ek tercihlerin de kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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