Yeni müfredat ne zaman geçerli olacak, neler değişecek, hangi sınıflar için geçerli olacak? İşte yeni müfredatla ilgili en çok sorulan soruların yanıtları

Okullarda müfredat değişiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzun süredir üzerinde çalışılan yeni müfredat taslağını kamuoyu ile paylaştı. Peki, yeni müfredat ne zaman geçerli olacak, neler değişecek, hangi sınıflar için geçerli olacak? İşte yeni müfredatla ilgili en çok sorulan soruların yanıtları

Yeni müfredat ne zaman geçerli olacak, neler değişecek, hangi sınıflar için geçerli olacak? İşte yeni müfredatla ilgili en çok sorulan soruların yanıtları - 1

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı.

Müfredat hazırlık sürecinde çok uzun görüş alışverişleri ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden analizler yapıldı, toplantılar düzenlendi. Bütün bu birikim, geçen yıl yaz aylarında bir veri olarak alındı ve bu veriler sistematik hâle getirildi.

Modelin beceriler çerçevesi oluşturulurken akademisyen, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarının katılımıyla yirmi çalıştay düzenlendi. Sonrasında her bir ders için oluşturulan ekipler, yüzlerce toplantı yaparak müfredatın hazırlıklarını tamamladı.

EĞİTİM HABERLERİ

Yeni müfredat ne zaman geçerli olacak, neler değişecek, hangi sınıflar için geçerli olacak? İşte yeni müfredatla ilgili en çok sorulan soruların yanıtları - 2

YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre yeni müfredat değişikliği 2024 2025 eğitim öğretim yılından itibaren başlayacak. 

Yeni müfredat ne zaman geçerli olacak, neler değişecek, hangi sınıflar için geçerli olacak? İşte yeni müfredatla ilgili en çok sorulan soruların yanıtları - 3

YENİ MÜFREDAT KAÇINCI SINIFLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

Yeni müfredat ne zaman geçerli olacak, neler değişecek, hangi sınıflar için geçerli olacak? İşte yeni müfredatla ilgili en çok sorulan soruların yanıtları - 4

YENİ MÜFREDATTA İNTEGRAL KALKTI MI?

İntegral kavramının programlardaki yeri süregelen revizyon çalışmaları ile önemli oranda daraltılmıştı ve mevcut haliyle anlamlı bir öğrenme gerçekleşmediği ve diğer ortaöğretim derslerinde de integral kavramının kullanılmadığı görüldü.

Lisede, halihazırda oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer verilmedi, limit ve türev kavramları daha kapsamlı şekilde ele alındı.

Yeni programda 4 yıl boyunca değişimlerin incelenmesi odaklı bir yaklaşım ortaya konuldu. Bu yaklaşımın üniversitedeki analiz dersleri için sağlam bir temel oluşturacağı ve sonraki eğitim ve kariyer yaşantılarında ihtiyacı olacak öğrencilerin integrali de tam anlamıyla öğrenebilecekleri öngörüldü.

Yeni müfredat ne zaman geçerli olacak, neler değişecek, hangi sınıflar için geçerli olacak? İşte yeni müfredatla ilgili en çok sorulan soruların yanıtları - 5

YENİ MÜFREDAT İÇERİSİNDE YER ALAN ERDEM-DEĞER-EYLEM MODELi NEDİR?

Yeni müfredatta ayrıca ilk kez "Erdem-değer-eylem Modeli" de yer aldı. Değerlerin eğitim sürecinde doğal süreç içerisinde edinilmesi için özgün bir yaklaşımla tasarlanan bu modelde "adalet", "saygı" ve "sorumluluk" üst değerler olarak ele alındı. Ayrıca duyarlılık, merhamet, estetik, temizlik, sabır, tasarruf, çalışkanlık, mütevazılık, mahremiyet, sağlıklı yaşam, sevgi, dostluk, vatanseverlik, yardımseverlik, dürüstlük, aile bütünlüğü, özgürlük değerlerinin programlar içinde işlenmesiyle içsel ahenge sahip "huzurlu insan", "huzurlu aile ve toplum", "yaşanabilir çevre" hedeflendi.

Yeni müfredat ne zaman geçerli olacak, neler değişecek, hangi sınıflar için geçerli olacak? İşte yeni müfredatla ilgili en çok sorulan soruların yanıtları - 6

TÜRKÇE'DEKİ DEĞİŞİKLİKLER NELER? 

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde Türkçenin bütün zenginliğiyle toplumun birbiriyle iletişimine, bu iletişimi anlamlandırma çabalarına ve kültür unsurlarını nesilden nesile aktarılmasına öncülük ve eşlik ettiğine vurgu yapıldı.

Bu nedenle Türkçenin öğretimi ve geliştirilmesi, eğitim sisteminde temel bir politika olarak yer aldı. Eğitimin her aşamasında, Türkçenin öğretimine, doğru kullanımına titizlikle dikkat edilecek. Türkçenin etkili kullanılmasına yönelik becerilerin kazandırılması da tüm derslerin ortak hedefi olarak belirlendi.

Müfredatta dil bilgisi yapıları dinleme ve okuma metinlerine katkısı yönüyle ele alındı, öğrencilerin ortaokul düzeyinde işlevsel olarak öğrendikleri dil bilgisi kuralları lisede metin tahlili bölümünde yapıların metne katkısı yönünden ele alındı.

Öğrencilerin metne olan katkısını değerlendirdikleri bu dil yapılarını, edebiyat atölyesinde konuşma ve yazma becerilerine ilişkin görevlerde doğru bir şekilde kullanmaları amaçlandı.

Yeni müfredat ne zaman geçerli olacak, neler değişecek, hangi sınıflar için geçerli olacak? İşte yeni müfredatla ilgili en çok sorulan soruların yanıtları - 7

MÜFREDAT DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜŞ VE ÖNERİ NASIL BİLDİRİLİR?

Müfredat değişikliği hakkında görüş ve öneri bildirmek isteyenler gorusoneri.meb.gov.tr adresi üzerinden görüş ve önerilerde bulunacak. e-Devlet aracılığıyla kimlik doğrulaması, kimlik numarası, ad soyad, aracılığıyla görüş ve öneri bildirilebilecek.

Yeni müfredat ne zaman geçerli olacak, neler değişecek, hangi sınıflar için geçerli olacak? İşte yeni müfredatla ilgili en çok sorulan soruların yanıtları - 8

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Bir haftalık askı süresinin sonunda Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı gelen eleştiri, görüş ve önerileri inceleyerek, müfredata son şeklini verecek.

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