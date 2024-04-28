Yeni müfredat ne zaman geçerli olacak, neler değişecek, hangi sınıflar için geçerli olacak? İşte yeni müfredatla ilgili en çok sorulan soruların yanıtları
Okullarda müfredat değişiyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uzun süredir üzerinde çalışılan yeni müfredat taslağını kamuoyu ile paylaştı. Peki, yeni müfredat ne zaman geçerli olacak, neler değişecek, hangi sınıflar için geçerli olacak? İşte yeni müfredatla ilgili en çok sorulan soruların yanıtları
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli sadece son bir yılın değil, on yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı.
Müfredat hazırlık sürecinde çok uzun görüş alışverişleri ve kamuoyundaki yansımalar üzerinden analizler yapıldı, toplantılar düzenlendi. Bütün bu birikim, geçen yıl yaz aylarında bir veri olarak alındı ve bu veriler sistematik hâle getirildi.
Modelin beceriler çerçevesi oluşturulurken akademisyen, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarının katılımıyla yirmi çalıştay düzenlendi. Sonrasında her bir ders için oluşturulan ekipler, yüzlerce toplantı yaparak müfredatın hazırlıklarını tamamladı.