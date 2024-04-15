2023-2024 AÖF final takvimi: AÖF final sınavları ne zaman?

2023-2024 eğitim yılı bahar dönemi AÖF final sınavları için geri sayım başladı. AÖF sınavları için öğrencilerin tarih araştırmaları hız kazandı. Bir yandan sınavlara hazırlanan öğrenciler bir yandan da oturumların tarihini sorguluyor. İşte, AÖF sınav takvimi...