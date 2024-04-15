2023-2024 AÖF final takvimi: AÖF final sınavları ne zaman?

Lisans ve önlisans eğitimlerini Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Açıköğretim Fakütesi'nde (AÖF) sürdüren yüz binlerce öğrenci, üniversitenin belirlediği bahar dönemi final sınav takvimini sorguluyor. Peki, açıköğretim sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınavları ne zaman?

2023-2024 AÖF final takvimi: AÖF final sınavları ne zaman? - 1

2023-2024 eğitim yılı bahar dönemi AÖF final sınavları için geri sayım başladı. AÖF sınavları için öğrencilerin tarih araştırmaları hız kazandı. Bir yandan sınavlara hazırlanan öğrenciler bir yandan da oturumların tarihini sorguluyor. İşte, AÖF sınav takvimi...

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2023-2024 AÖF final takvimi: AÖF final sınavları ne zaman? - 2

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNALLERİ NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2023-2024 sınav takvimi sonrasında, AÖF bahar dönemi final tarihleri belli oldu.

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı, 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

2023-2024 AÖF final takvimi: AÖF final sınavları ne zaman? - 3

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir.

Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun yüzde 30’u, dönem sonu sınav notunun yüzde 70’i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

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