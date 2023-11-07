2023 TUS/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri ne zaman son?

2023 TUS/2 tercih sonuçları ve işlemler için son tarih gündemde yer alıyor. Adaylar tercihlerini ÖSYM’nin resmi internet adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek. Tercih işlemleri devam ederken bir yandan da sonuç tarihi gündeme geldi. Peki, TUS/2 tercihleri ne zaman bitecek? TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

2023 TUS/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri ne zaman son? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem tercihleri başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS tercihleri, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak. İşte, 2023-TUS 2. Dönem tercihlerinde son bilgiler...

EĞİTİM HABERLERİ

2023 TUS/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri ne zaman son? - 2

Tercihte bulunacak adayların 2023-TUS 2. dönem başvuru ve tercih kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

2023 TUS/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri ne zaman son? - 3

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) tercih işlemlerinin, 1-9 Kasım tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

2023 TUS/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri ne zaman son? - 4

TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023-TUS 2. Dönem tercih sonuçları için henüz tarih belli değil.

Bu konuda ÖSYM'den açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.

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