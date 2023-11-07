2023 TUS/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri ne zaman son?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem tercihleri başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS tercihleri, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak. İşte, 2023-TUS 2. Dönem tercihlerinde son bilgiler...