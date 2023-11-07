2023 TUS/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS tercihleri ne zaman son?
2023 TUS/2 tercih sonuçları ve işlemler için son tarih gündemde yer alıyor. Adaylar tercihlerini ÖSYM’nin resmi internet adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek. Tercih işlemleri devam ederken bir yandan da sonuç tarihi gündeme geldi. Peki, TUS/2 tercihleri ne zaman bitecek? TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem tercihleri başladı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS tercihleri, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak. İşte, 2023-TUS 2. Dönem tercihlerinde son bilgiler...