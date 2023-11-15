2023 TUS/2 TERCİH SONUÇLARI: TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) tercih işlemlerinin, 1-9 Kasım tarihleri arasında yapılmasının ardından şimdi de sonuçlar için bekleyiş başladı. AİS üzerinden online olarak tercihlerini yapan uzman doktor adayları, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 TUS/2 tercih sonuçları gündeme geldi. TUS tercihlerini, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapan adaylar sonuçları bekliyor. İşte, 2023 TUS/2 tercih sonuçlarında son gelişmeler...