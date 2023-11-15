2023 TUS/2 TERCİH SONUÇLARI: TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

TUS HAKKINDA

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır.



TUS sınavı tarihte 2012'den önce sadece Ankara'da yapılıyorken, günümüzde 2012'den sonra Türkiye'nin büyük şehirlerinden olan İstanbul, İzmir ve Ankara'da da yapılmaya başlandı.