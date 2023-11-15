2023 TUS/2 TERCİH SONUÇLARI: TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-TUS 2. Dönem) tercih işlemlerinin, 1-9 Kasım tarihleri arasında yapılmasının ardından şimdi de sonuçlar için bekleyiş başladı. AİS üzerinden online olarak tercihlerini yapan uzman doktor adayları, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 TUS/2 TERCİH SONUÇLARI: TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? - 1

2023 TUS/2 tercih sonuçları gündeme geldi. TUS tercihlerini, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapan adaylar sonuçları bekliyor. İşte, 2023 TUS/2 tercih sonuçlarında son gelişmeler...

EĞİTİM HABERLERİ

2023 TUS/2 TERCİH SONUÇLARI: TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? - 2

TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023-TUS 2. Dönem tercih sonuçları için henüz tarih belli değil.

Bu konuda ÖSYM'den açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.

2023 TUS/2 TERCİH SONUÇLARI: TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? - 3

TUS HAKKINDA

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ya da Tıpta Uzmanlık Sınavı (kısaca TUS), Türkiye'de tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır.

TUS sınavı tarihte 2012'den önce sadece Ankara'da yapılıyorken, günümüzde 2012'den sonra Türkiye'nin büyük şehirlerinden olan İstanbul, İzmir ve Ankara'da da yapılmaya başlandı.

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