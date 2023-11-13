ALES/3 saat kaçta başlayacak? ALES süresi ve saatiyle ilgili bilgiler

ALES/3 takvimi geçtiğimiz haftalarda ÖSYM tarafından ilan edildi. Takvime göre, ALES/3 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte saat ve süre soruları gündeme geldi. Peki, ALES/3 saat kaçta başlayacak? ALES süresi ve saatiyle ilgili bilgileri derledik.

ALES/3 saat kaçta başlayacak? ALES süresi ve saatiyle ilgili bilgiler - 1

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın üçüncü ve son sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.  Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da kılavuzda yer alan ayrıntıları inceliyor. 



EĞİTİM HABERLERİ

ALES/3 saat kaçta başlayacak? ALES süresi ve saatiyle ilgili bilgiler - 2

SINAV SAATİ VE SÜRESİ

Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

ALES/3 saat kaçta başlayacak? ALES süresi ve saatiyle ilgili bilgiler - 3

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

ALES/3 saat kaçta başlayacak? ALES süresi ve saatiyle ilgili bilgiler - 4

ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLAANCAK?

Sınav sonuçları 5 Aralık'ta açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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