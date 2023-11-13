ALES/3 saat kaçta başlayacak? ALES süresi ve saatiyle ilgili bilgiler
ALES/3 takvimi geçtiğimiz haftalarda ÖSYM tarafından ilan edildi. Takvime göre, ALES/3 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte saat ve süre soruları gündeme geldi. Peki, ALES/3 saat kaçta başlayacak? ALES süresi ve saatiyle ilgili bilgileri derledik.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın üçüncü ve son sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da kılavuzda yer alan ayrıntıları inceliyor.