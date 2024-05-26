2024 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? (EKPSS 2024 atama taban puanları)
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları 23 Mayıs itibarıyla erişime açıldı. Sonuç duyurusu ardından gözler EKPSS tercih tarihleri ve taban puanlara çevrildi. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS taban ve atama puanları belli oldu mu?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercihler alınmaya başlanacak.