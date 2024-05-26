2024 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? (EKPSS 2024 atama taban puanları)

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları 23 Mayıs itibarıyla erişime açıldı. Sonuç duyurusu ardından gözler EKPSS tercih tarihleri ve taban puanlara çevrildi. Peki, 2024 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS taban ve atama puanları belli oldu mu?

2024 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? (EKPSS 2024 atama taban puanları) - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulüyle kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercihler alınmaya başlanacak.

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2024 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? (EKPSS 2024 atama taban puanları) - 2

EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS'den alınan puan ve kura ile yapılacak olan yerleştirme işlemleri hakkında ÖSYM tarafından bir tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden paylaşılacak. 2024 EKPSS tercih sürecinin haziran ayında başlaması bekleniyor. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

2024 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? (EKPSS 2024 atama taban puanları) - 3

TABAN PUANLAR AÇIKLANMIŞTI

2024-EKPSS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanları açıklamıştı.

2024 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? (EKPSS 2024 atama taban puanları) - 4

Puanlar ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyine göre farklılık gösteriyor. Aşağıdaki bağlantılar üzerinden son yapılan atamalardaki taban puanlara ulaşabilirsiniz.

ORTAÖĞRETİM EKPSS TABAN PUANLAR

ÖN LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

LİSANS EKPSS TABAN PUANLAR

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