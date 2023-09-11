2024 LGS ne zaman? MEB LGS oturumu için geri sayım
2023-2024 eğitim dönemi başladı. Bu gelişmenin ardından da 2024 LGS tarihi gündem oldu. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) her yıl sayısal ve sözel oturum olarak düzenleniyor. Sınav hazırlıklarını sürdüren 8. sınıf öğrencileri, LGS sınav tarihlerine ulaşmak istiyor. Peki, 2024 LGS ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören bir milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 2024 takvimi merak konusu oldu. İki oturum olarak yapılacak sınavın gelecek yıl takvimi araştırılıyor. İşte, MEB LGS 2024 etabına dair son bilgiler...