2024 LGS ne zaman? MEB LGS oturumu için geri sayım

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ortaokul 8. sınıfta eğitim gören bir milyondan fazla öğrenciye yönelik yapılan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 2024 takvimi merak konusu oldu. İki oturum olarak yapılacak sınavın gelecek yıl takvimi araştırılıyor. İşte, MEB LGS 2024 etabına dair son bilgiler...