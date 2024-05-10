2024 Lisan KPSS başvuruları son tarihi: KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?

Kamuda memur olmak isteyen lisans mezunu adaylar için bu yılki KPSS oturumlarının başvuru süreci devam ediyor. Adayların tümünün, 14 Temmuz'daki sabah oturumuna girmesi zorunlu olacak. Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecek. Peki, KPSS başvuruları ne zaman bitecek?

2024 Lisan KPSS başvuruları son tarihi: KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? - 1

Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2024-KPSS Lisans) genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu testi başvuruları başladı. Henüz başvuru yapmayan adaylar, ÖSYM'nin belirlediği son tarihi öğrenmek istiyor.

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2024 Lisan KPSS başvuruları son tarihi: KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? - 2

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

2024-KPSS Lisans başvuruları devam ediyor.

Genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde, din hizmetleri alan bilgisi testi başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihlerinde alınacak.

2024 Lisan KPSS başvuruları son tarihi: KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? - 3

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

2024 Lisan KPSS başvuruları son tarihi: KPSS başvuruları ne zaman bitiyor? - 4

2024 LİSAN KPSS OTURUM TARİHLERİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2024-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu ile eğitim bilimleri oturumu 14 Temmuz'da, alan bilgisi oturumları 20-21 Temmuz'da, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak öğretmenlik alan bilgisi oturumu 4 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi 22 Eylül'de yapılacak.

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