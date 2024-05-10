2024 Lisan KPSS başvuruları son tarihi: KPSS başvuruları ne zaman bitiyor?
Kamuda memur olmak isteyen lisans mezunu adaylar için bu yılki KPSS oturumlarının başvuru süreci devam ediyor. Adayların tümünün, 14 Temmuz'daki sabah oturumuna girmesi zorunlu olacak. Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar verecek. Peki, KPSS başvuruları ne zaman bitecek?
Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2024-KPSS Lisans) genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu testi başvuruları başladı. Henüz başvuru yapmayan adaylar, ÖSYM'nin belirlediği son tarihi öğrenmek istiyor.