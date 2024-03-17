imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) süreci başladı: LGS başvurusu ne zaman bitecek?

2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları devam ediyor. LGS başvuruları elektronik ortamda isteğe bağlı yapılacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu www.meb.gov.tr internet adresinden açıklandı. Peki, 2024 LGS başvurusu ne zaman bitecek?

2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) süreci başladı: LGS başvurusu ne zaman bitecek? - 1

LGS kapsamında 2 Haziran'da uygulanacak merkezi sınav başvuruları, "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirilecek. Sınava katılım isteğe bağlı olacak, katılmak isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortam üzerinden ücretsiz yapabilecek. Henüz başvuru yapmayan öğrenciler de son tarihi merakla araştırıyor. İşte, MEB LGS başvuru takvimi...

EĞİTİM HABERLERİ

2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) süreci başladı: LGS başvurusu ne zaman bitecek? - 2

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuruları, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı yapılacak.

2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) süreci başladı: LGS başvurusu ne zaman bitecek? - 3

LGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

Kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.

2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) süreci başladı: LGS başvurusu ne zaman bitecek? - 4

BAŞVURULARIN ONAYI NASIL OLACAK?

Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024'e kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.

Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek.

2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) süreci başladı: LGS başvurusu ne zaman bitecek? - 5

2024 LGS OTURUMUNUN KAPSAMI

Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.

Giriş belgeleri, 24 Mayıs'tan itibaren açıklanacak.

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak.

DAHA FAZLA GÖSTER