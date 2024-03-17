2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) süreci başladı: LGS başvurusu ne zaman bitecek?
2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvuruları devam ediyor. LGS başvuruları elektronik ortamda isteğe bağlı yapılacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu www.meb.gov.tr internet adresinden açıklandı. Peki, 2024 LGS başvurusu ne zaman bitecek?
LGS kapsamında 2 Haziran'da uygulanacak merkezi sınav başvuruları, "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirilecek. Sınava katılım isteğe bağlı olacak, katılmak isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortam üzerinden ücretsiz yapabilecek. Henüz başvuru yapmayan öğrenciler de son tarihi merakla araştırıyor. İşte, MEB LGS başvuru takvimi...