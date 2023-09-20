2024 MSÜ ne zaman? MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak?

TSK bünyesinde çalışma hayali kuran gençlerin katılım sağladığı MSÜ oturumu, 2024 yılında ÖSYM tarafından organize edilecek. Yeni yılın başlamasına haftalar olmasına rağmen, okulların açılması ile lise son sınıf öğrencileri MSÜ 2024 takvimini sorgulmaya başladı. Peki, 2024 MSÜ sınavı ne zaman?

2024 MSÜ ne zaman? MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için geri sayım başladı. Söz konusu sınava gelecek yıl katılım sağlama planı olan adaylar, ÖSYM'nin tarih açıklamasını bekliyor. İşte, 2024 MSÜ takviminde son durum...

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2024 MSÜ ne zaman? MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak? - 2

2024 MSÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri henüz açıklanmadı.

2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak-7 Şubat 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

2024 MSÜ ne zaman? MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak? - 3

2023-MSÜ oturumu ise 2 Nisan'da organize edildi.

Gelecek yılın başvuru ve sınav tarihlerinin de benzer dönemlerde olacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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