2024 MSÜ ne zaman? MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak?
TSK bünyesinde çalışma hayali kuran gençlerin katılım sağladığı MSÜ oturumu, 2024 yılında ÖSYM tarafından organize edilecek. Yeni yılın başlamasına haftalar olmasına rağmen, okulların açılması ile lise son sınıf öğrencileri MSÜ 2024 takvimini sorgulmaya başladı. Peki, 2024 MSÜ sınavı ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için geri sayım başladı. Söz konusu sınava gelecek yıl katılım sağlama planı olan adaylar, ÖSYM'nin tarih açıklamasını bekliyor. İşte, 2024 MSÜ takviminde son durum...