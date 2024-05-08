Karne günü ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2023-2024 MEB karne günü tarihi)

Karnelerin ne zaman alınacağı, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Okulların kapanmasına ve yaz tatiline sayılı gün kala, birçok öğrenci yaz tatili planlamasını önceden yapmak ve karnelerin alınacağı tarihi önceden öğrenmek istiyor. Peki, karne günü ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2023-2024 MEB karne günü tarihi.

Karne günü ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2023-2024 MEB karne günü tarihi) - 1

2023-2024 eğitim öğretim yılının bitmesine çok az bir zaman kala, milyonlarca öğrenci karnelerin hangi gün verileceğini araştırmaya başladı. Okul yönetiminin belirlediği tarih ve saatlerde verilen karneler tüm yurt genelinde aynı tarihte verilecek. Peki, karne günü ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

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Karne günü ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2023-2024 MEB karne günü tarihi) - 2

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 iş takvimi sonrasında okullardaki tatil tarihleri belli olmuştu.

Buna göre; Okullar bu yıl 14 Haziran Cuma günü kapanacak.

Karne günü ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2023-2024 MEB karne günü tarihi) - 3

KARNELER NE ZAMAN ALINACAK?

Karnelerin ise 14 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor.

Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor. Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.

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