Karne günü ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? (2023-2024 MEB karne günü tarihi)

2023-2024 eğitim öğretim yılının bitmesine çok az bir zaman kala, milyonlarca öğrenci karnelerin hangi gün verileceğini araştırmaya başladı. Okul yönetiminin belirlediği tarih ve saatlerde verilen karneler tüm yurt genelinde aynı tarihte verilecek. Peki, karne günü ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?