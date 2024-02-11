2024 MSÜ sınav giriş belgesi bekleniyor: MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, askeri öğrenci olmak için sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından merak ediliyor. Her yıl sınav tarihinden önce açıklanan MSÜ sınav yerleri için net tarih sorgulanıyor. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanacak, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) başvuruları 30 Ocak Salı günü sona erdi. Başvuruları biten adaylar şimdi ise sınav giriş yerlerinin de yazdığı sınav giriş belgelerine odaklandı. İşte, 2024 MSÜ sınav giriş belgesinde son durum...