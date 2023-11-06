2024 TUS TAKVİMİ BELLİ OLDU: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) başvuruları ve sınavı ne zaman?
ÖSYM Başkanlığı 2024 sınav takvimini açıkladı. ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre adaylar, 2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak sınavların sınav tarihlerini, başvuru tarihlerini ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 Yılı Sınav Takvimi’ne osym.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilecek. Peki, 2024 TUS başvurusu ne zaman? 2024 TUS/1 sınavı ne zaman yapılacak?
2024'te ÖSYM tarafından yapılacak sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 takvimi "osym.gov.tr" internet sitesinden erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından TIP Fakültesi mezunlarına yönelik düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)oturum ve başvuru takvimi gündeme geldi. İşte, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) başvuruları ve sınav takvimi...