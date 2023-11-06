2024 TUS TAKVİMİ BELLİ OLDU: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) başvuruları ve sınavı ne zaman?

2024'te ÖSYM tarafından yapılacak sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2024 takvimi "osym.gov.tr" internet sitesinden erişime açıldı. Bu gelişmenin ardından TIP Fakültesi mezunlarına yönelik düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)oturum ve başvuru takvimi gündeme geldi. İşte, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) başvuruları ve sınav takvimi...