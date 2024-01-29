2024 YKS (TYT-AYT-YDT) ne zaman? Üniversite sınavı başvurusu ne zaman başlayacak?
ÖSYM 2024 YKS (AYT, TYT, YDT) tarihini geçtiğimiz haftalarda ilan etmişti. ÖSYM'nin yıllık sınav takvimiyle birlikte üniversite sınavının 2024 yılında ne zaman yapılacağı belli oldu. Üniversite sınavı hazırlıklarına aylar öncesinden başlayan adaylar, bir süredir 2024 YKS tarihinin açıklanmasını bekliyordu. AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS, bu yıl haziran ayında gerçekleştirilecek. Peki, üniversite sınavı ne zaman yapılacak?
2024 YKS sınav tarihleri ÖSYM'nin yaptığı açıklamanın ardından belli olmuştu. Yapılan duyuruya göre, AYT, TYT ve YDT oturumlarından oluşan 2024 YKS başvuruları şubat ayında başlayacak. İşte, 2024 YKS başvurularında son durum...