Öğretmen atama başvurusu ne zaman başlayacak? MEB sözleşmeli öğretmen alımı kontenjanları ne zaman belli olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli öğretmen alımı için şartlar ve kontenjanlar merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmen atama süreci, önümüzdeki günlerde başvuruya açılacak. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmen başvurusu ne zaman başlayacak? Öğretmen alımı kontenjanları ne zaman belli olacak?
Branş bazında kontenjan bilgilerini açıklayacak Milli Eğitim Bakanlığı'nın en fazla kontenjanı hangi branşlara ayıracağı merak ediliyor. Sınıf Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Rehberlik, Türkçe Öğretmenliği ve Matematik Öğretmenliği gibi alanlarda kaç öğretmen istihdam edileceği merak ediliyor.