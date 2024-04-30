Öğretmen atama başvurusu ne zaman başlayacak? MEB sözleşmeli öğretmen alımı kontenjanları ne zaman belli olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli öğretmen alımı için şartlar ve kontenjanlar merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmen atama süreci, önümüzdeki günlerde başvuruya açılacak. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmen başvurusu ne zaman başlayacak? Öğretmen alımı kontenjanları ne zaman belli olacak?

Öğretmen atama başvurusu ne zaman başlayacak? MEB sözleşmeli öğretmen alımı kontenjanları ne zaman belli olacak? - 1

Branş bazında kontenjan bilgilerini açıklayacak Milli Eğitim Bakanlığı'nın en fazla kontenjanı hangi branşlara ayıracağı merak ediliyor. Sınıf Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Rehberlik, Türkçe Öğretmenliği ve Matematik Öğretmenliği gibi alanlarda kaç öğretmen istihdam edileceği merak ediliyor.

EĞİTİM HABERLERİ

Öğretmen atama başvurusu ne zaman başlayacak? MEB sözleşmeli öğretmen alımı kontenjanları ne zaman belli olacak? - 2

MEB ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimi için Kabine'yi işaret etmiş ve öğretmen atamaları için belirlenen rakamın Kabine sonrasında açıklanacağını belirtmişti.

Geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklama daha yapan Tekin, atama sayısında anlaşmaya vardıklarını belirtti ve ayrıntıların yakın zamanda belli olacağını duyurdu.

Yeni Kabine toplantısının önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Öğretmen atama başvurusu ne zaman başlayacak? MEB sözleşmeli öğretmen alımı kontenjanları ne zaman belli olacak? - 3

ÖĞRETMEN ALIMI KONTENJANI BELLİ OLDU MU?

Tekin, "Hazine ve Maliye Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber rakamı belirleyeceğiz. Önümüzdeki hafta, eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasını yaptı.

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