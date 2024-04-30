Öğretmen atama başvurusu ne zaman başlayacak? MEB sözleşmeli öğretmen alımı kontenjanları ne zaman belli olacak?

MEB ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimi için Kabine'yi işaret etmiş ve öğretmen atamaları için belirlenen rakamın Kabine sonrasında açıklanacağını belirtmişti.



Geçtiğimiz günlerde yeni bir açıklama daha yapan Tekin, atama sayısında anlaşmaya vardıklarını belirtti ve ayrıntıların yakın zamanda belli olacağını duyurdu.



Yeni Kabine toplantısının önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.