YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM AİS YKS sınav giriş belgesi sorgulama)
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş yerlerinin açıklanacağı tarih sorgulanmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yayımlanacak olan sınav giriş belgeleriyle birlikte, sınava katılacak olan öğrenciler, hangi okullarda sınava gireceklerini öğrenebilecek. Peki, 2024 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
2024 YKS sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 oturum şeklinde uygulanacak olan YKS öncesinde, sınava girecek adayların son hazırlıkları sürüyor. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?