YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM AİS YKS sınav giriş belgesi sorgulama)

2024 YKS sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 oturum şeklinde uygulanacak olan YKS öncesinde, sınava girecek adayların son hazırlıkları sürüyor. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?