YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM AİS YKS sınav giriş belgesi sorgulama)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giriş yerlerinin açıklanacağı tarih sorgulanmaya başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yayımlanacak olan sınav giriş belgeleriyle birlikte, sınava katılacak olan öğrenciler, hangi okullarda sınava gireceklerini öğrenebilecek. Peki, 2024 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM AİS YKS sınav giriş belgesi sorgulama) - 1

2024 YKS sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 3 oturum şeklinde uygulanacak olan YKS öncesinde, sınava girecek adayların son hazırlıkları sürüyor. Peki, YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

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YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM AİS YKS sınav giriş belgesi sorgulama) - 2

2024 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren YKS sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tahmin ediliyor.

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM AİS YKS sınav giriş belgesi sorgulama) - 3

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM AİS YKS sınav giriş belgesi sorgulama) - 4

ÜNİVERSİTE SINAVI TARİHLERİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi: : 8 Haziran 2024 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi: : 9 Haziran 2024 (Pazar), 10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi: : 9 Haziran 2024 (Pazar), 15.45, 120 dakika

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