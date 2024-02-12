2024 YÖKDİL 1 sınav tarihi: YÖKDİL ne zaman yapılacak?

Bu yılın ilk YÖKDİL başvuruları geride kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), gerçekleştirilecek 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) başvurularının ardından şimdi de sınav tarihi gündemde. İşte 2024 YÖKDİL 1 sınav tarihi...