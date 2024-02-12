2024 YÖKDİL 1 sınav tarihi: YÖKDİL ne zaman yapılacak?

Yabancı dil bilgisini belgelendirmek isteyen adayların, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yaptığı bu yılın ilk YÖKDİL oturumu için geri sayım başladı. Peki, 2024 YÖKDİL/1 sınavı ne zaman?

2024 YÖKDİL 1 sınav tarihi: YÖKDİL ne zaman yapılacak? - 1

Bu yılın ilk YÖKDİL başvuruları geride kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), gerçekleştirilecek 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) başvurularının ardından şimdi de sınav tarihi gündemde. İşte 2024 YÖKDİL 1 sınav tarihi...

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2024 YÖKDİL 1 sınav tarihi: YÖKDİL ne zaman yapılacak? - 2

2024 YÖKDİL/1 SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL'in 2024 yılındaki ilk oturumu 25 Şubat 2024 tarihinde yapılacak.

2024 YÖKDİL 1 sınav tarihi: YÖKDİL ne zaman yapılacak? - 3

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

YÖKDİL/1 sınav sonuçları ise 15 Mart 2024 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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