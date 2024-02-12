2024 YÖKDİL 1 sınav tarihi: YÖKDİL ne zaman yapılacak?
Yabancı dil bilgisini belgelendirmek isteyen adayların, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yaptığı bu yılın ilk YÖKDİL oturumu için geri sayım başladı. Peki, 2024 YÖKDİL/1 sınavı ne zaman?
Bu yılın ilk YÖKDİL başvuruları geride kaldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), gerçekleştirilecek 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) başvurularının ardından şimdi de sınav tarihi gündemde. İşte 2024 YÖKDİL 1 sınav tarihi...