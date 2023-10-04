2024 YÖKDİL sınavları ne zaman? ÖSYM'nin YÖKDİL oturum ve başvuru takvimi bekleniyor

İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan YÖKDİL oturumlarının 2024 tarihleri gündeme geldi. ÖSYM tarafından yıl içinde birden fazla kez düzenlenen sınavın, gelecek yılki takvimi araştırılıyor. Peki, 2024 YÖKDİL sınavları ne zaman?

2024 YÖKDİL sınavları ne zaman? ÖSYM'nin YÖKDİL oturum ve başvuru takvimi bekleniyor - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) 2024 oturum tarihlerinin yanı sıra başvuru takvimi de merak konusu oldu. İşte, 2024 YÖKDİL sınavları hakkında bilgiler...

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2024 YÖKDİL sınavları ne zaman? ÖSYM'nin YÖKDİL oturum ve başvuru takvimi bekleniyor - 2

2024 YÖKDİL SINAVLARI NE ZAMAN?

2024 YÖKDİL başvuru ve oturum tarihleri henüz net değil.

Bu yılın ilk YÖKDİL oturumu 2023-YÖKDİL/1 Sınavı 26 Mart 2023 tarihinde uygulanmıştı. 2023-YÖKDİL/2 Sınavı ise 27 Ağustos 2023 tarihinde organize edildi.

2024 YÖKDİL sınavları ne zaman? ÖSYM'nin YÖKDİL oturum ve başvuru takvimi bekleniyor - 3

ÖSYM, 2024 sınav takvimini gelecek kasım ayı içinde ilan edecek. Bu gelişme ile birlikte 2024 YÖKDİL takvimi de netlik kazanacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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