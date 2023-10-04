2024 YÖKDİL sınavları ne zaman? ÖSYM'nin YÖKDİL oturum ve başvuru takvimi bekleniyor
İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan YÖKDİL oturumlarının 2024 tarihleri gündeme geldi. ÖSYM tarafından yıl içinde birden fazla kez düzenlenen sınavın, gelecek yılki takvimi araştırılıyor. Peki, 2024 YÖKDİL sınavları ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) 2024 oturum tarihlerinin yanı sıra başvuru takvimi de merak konusu oldu. İşte, 2024 YÖKDİL sınavları hakkında bilgiler...