2024 YÖKDİL sınavları ne zaman? ÖSYM'nin YÖKDİL oturum ve başvuru takvimi bekleniyor

2024 YÖKDİL SINAVLARI NE ZAMAN?

2024 YÖKDİL başvuru ve oturum tarihleri henüz net değil.



Bu yılın ilk YÖKDİL oturumu 2023-YÖKDİL/1 Sınavı 26 Mart 2023 tarihinde uygulanmıştı. 2023-YÖKDİL/2 Sınavı ise 27 Ağustos 2023 tarihinde organize edildi.