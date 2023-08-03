2024'te 15 tatil ne zaman? İşte yeni eğitim döneminde sömestr tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak. Ders zilinin ardından yoğun sınav ve ödev temposu başlayacak, öğrenciler ocak ayındaki sömestr tatili ile dinlenme fırsatı bulacak. Peki, 15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak?

2024'te 15 tatil ne zaman? İşte yeni eğitim döneminde sömestr tarihi - 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Okullar açıldıktan sonra ise kasım ayında ilk ara tatil yapılacak. Ardından ise yarıyıl tatili ve sömestr olarak da bilinen 15 tatil başlayacak, öğrenciler karne alarak dinlenme fırsatı bulacak. İşte, MEB 2023-2024 tatil takvimi...

EĞİTİM HABERLERİ

2024'te 15 tatil ne zaman? İşte yeni eğitim döneminde sömestr tarihi - 2

OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

2024'te 15 tatil ne zaman? İşte yeni eğitim döneminde sömestr tarihi - 3

15 TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

2024'te 15 tatil ne zaman? İşte yeni eğitim döneminde sömestr tarihi - 4

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.

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