24 Kasım Öğretmenler Günü (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen kabul edildiği 24 Kasım günü her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Geçen yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde İstanbulkart Mobil’de "Dijital Öğretmen Kart" tanımlı olan öğretmenler, toplu taşıma araçlarını ücretsiz bir şekilde kullanmıştı. Peki, yarın toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz mi? Öğretmenlere sunulacak indirimler neler?
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ tarafından öğretmenlere 24-30 Kasım Öğretmenler Günü haftasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ana hat trenlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak.
İndirimden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda çalışan öğretmenler ile araştırma merkezleri dahil yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları ve yabancı ülkelerde çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretmenler de faydalanabilecek.