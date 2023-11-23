24 Kasım Öğretmenler Günü (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen kabul edildiği 24 Kasım günü her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor. Geçen yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde İstanbulkart Mobil’de "Dijital Öğretmen Kart" tanımlı olan öğretmenler, toplu taşıma araçlarını ücretsiz bir şekilde kullanmıştı. Peki, yarın toplu taşıma öğretmenlere ücretsiz mi? Öğretmenlere sunulacak indirimler neler?

24 Kasım Öğretmenler Günü (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak - 1

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ tarafından öğretmenlere 24-30 Kasım Öğretmenler Günü haftasında Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ana hat trenlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak.

İndirimden Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda çalışan öğretmenler ile araştırma merkezleri dahil yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları ve yabancı ülkelerde çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğretmenler de faydalanabilecek.


EĞİTİM HABERLERİ

24 Kasım Öğretmenler Günü (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak - 2

İndirim uygulamasından faydalanabilmeleri için öğretmenlerin kimlik kartlarını göstermeleri yeterli olacak.

24 Kasım Öğretmenler Günü (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak - 3

PTT YÜZDE 20 İNDİRİM UYGULANACAK

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, 20-25 Kasım'da öğretmenlerin yurt içi varışlı APS, kurye ve posta kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim uygulayacak.

Öğretmenler, 24 Kasım'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Van ve Kayseri devlet tiyatroları müdürlükleri yerleşik sahnelerinden 4 ücretsiz bilet alabilecek.

24 Kasım Öğretmenler Günü (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak - 4

İNDİRİMLİ KİTAP KAMPANYASI

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü ise Öğretmenler Günü ve haftası dolayısıyla 23-26 Kasım'da "yayinsatis.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden yüzde 40 indirimli kitap kampanyası düzenleyecek.

Bu kapsamda 150 lira ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanacak.

Kampanya kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı görev yapan öğretmenler ve birlikte seyahat ettikleri eş ve çocukları ile YÖK'e bağlı üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ve birlikte seyahat ettikleri eş ve çocuklarına net ücretler üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.


24 Kasım Öğretmenler Günü (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak - 5

SEYAHAT İNDİRİMİ

Kampanya kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı görev yapan öğretmenler ve birlikte seyahat ettikleri eş ve çocukları ile YÖK'e bağlı üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ve birlikte seyahat ettikleri eş ve çocuklarına net ücretler üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.

Türk Hava Yolları da Öğretmenler Günü dolayısıyla, Miles&Smiles üyesi öğretmenlerin eş ve çocuklarına 20 Nisan 2024'e kadar yurt içi seyahatlerinde yüzde 20 indirim yapacak.

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