24 Kasım Öğretmenler Günü (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? Öğretmenlere 24 Kasım'a özel indirimler uygulanacak

İNDİRİMLİ KİTAP KAMPANYASI

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü ise Öğretmenler Günü ve haftası dolayısıyla 23-26 Kasım'da "yayinsatis.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden yüzde 40 indirimli kitap kampanyası düzenleyecek.



Bu kapsamda 150 lira ve üzeri alışverişlerde kargo ücreti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanacak.



Kampanya kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı görev yapan öğretmenler ve birlikte seyahat ettikleri eş ve çocukları ile YÖK'e bağlı üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ve birlikte seyahat ettikleri eş ve çocuklarına net ücretler üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.





