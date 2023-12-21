Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? (2023-2024 AÖL 1. dönem sınav takvimi)
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları için kısa bir zaman kala, eğitimini açıktan sürdüren lise öğrenciler sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Bu yıl yüz yüze yapılacak olan AÖL 1. dönem sınavları için sınav giriş yerleri geçtiğimiz gün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, saat kaçta?
2023-2024 AÖL 1. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, sınava çok az bir zaman kala öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yüz yüze olarak yapılacak sınav öncesinde son hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, gözlerini sınav tarihi ve saatine çevirdi. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları ne zaman, saat kaçta?