Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman bitecek? (2023-24 AÖF güz dönemi kayıt takvimi)
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman sona ereceği, Anadolu Üniversitesi'nde üniversite eğitimlerine açıköğretim üzerinden devam eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yeni dönem kayıt yenileme tarihlerini merak eden öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı takvimi araştırıyor. Peki, AÖF) kayıt yenileme ne zaman bitecek?
2023 AÖF kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanıyor. 2 Ekim tarihinde başlayan AÖF kayıt yenileme işlemlerinin sona ereceği tarih merak ediliyor. İşte ayrıntılar...