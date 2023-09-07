Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman bitecek? (2023-24 AÖF güz dönemi kayıt takvimi)

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman sona ereceği, Anadolu Üniversitesi'nde üniversite eğitimlerine açıköğretim üzerinden devam eden öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yeni dönem kayıt yenileme tarihlerini merak eden öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı takvimi araştırıyor. Peki, AÖF) kayıt yenileme ne zaman bitecek?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman bitecek? (2023-24 AÖF güz dönemi kayıt takvimi) - 1

2023 AÖF kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından sorgulanıyor. 2 Ekim tarihinde başlayan AÖF kayıt yenileme işlemlerinin sona ereceği tarih merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman bitecek? (2023-24 AÖF güz dönemi kayıt takvimi) - 2

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu.

AÖF kayıt yenileme işlemleri; 02 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da başlayıp, 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 22.00'de sona erecek.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) kayıt yenileme ne zaman bitecek? (2023-24 AÖF güz dönemi kayıt takvimi) - 3

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT TARİHLERİ

- İkinci Üniversite | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- ÖSYS Yeni Kayıt | 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma

- ANADOLUYÖS | 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- Dikey Geçiş (DGS) | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Ek Yerleştirme | ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Sağlık Lisans Tamamlama | YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

- Yatay Geçiş | 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma

- Yatay Geçiş Ders Ekleme | 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) | 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

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