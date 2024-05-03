Önlisans KPSS başvuruları ne zaman? 2024 KPSS Önlisans başvuru ve sınav takvimi

KPSS'nin önlisans mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor. Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2024-KPSS Önlisans) başvuru ve sınav tarihleri merak ediliyor. Kamuda memur olma hayali kuran yüz binlerce önlisans mezunu, başvuruların ÖSYM tarafından ne zaman alınacağını öğrenmek istiyor. İşte, Önlisans KPSS başvurularında son durum...