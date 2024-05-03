Önlisans KPSS başvuruları ne zaman? 2024 KPSS Önlisans başvuru ve sınav takvimi
2024-KPSS Lisans başvuruları başladı. Genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde, din hizmetleri alan bilgisi testi başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihlerinde alınacak. Lisans başvuru takviminin başlaması ile iki yıllık üniversite mezunu adaylar da kendi öğrenim düzeylerine ait sınavın başvuru tarihine odaklandı. Peki, Önlisans KPSS başvuruları ne zaman? 2024 KPSS Önlisans başvurusu ne zaman alınacak?
KPSS'nin önlisans mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıl ara ile düzenleniyor. Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2024-KPSS Önlisans) başvuru ve sınav tarihleri merak ediliyor. Kamuda memur olma hayali kuran yüz binlerce önlisans mezunu, başvuruların ÖSYM tarafından ne zaman alınacağını öğrenmek istiyor. İşte, Önlisans KPSS başvurularında son durum...