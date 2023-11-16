Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF güz dönemi sınavları)

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş yerleri, Anadolu Üniversitesi öğrencileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 9-10 Aralık tarihlerinde AÖF güz dönemi vize sınavlarına girecek olan öğrenciler, sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, 2023 AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF güz dönemi sınavları) - 1

2023 AÖF güz dönemi vize sınavları için geri sayım sürmeye devam ederken, sınava girecek olan Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ise sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF güz dönemi sınavları) - 2

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) genellikle sınav tarihinden 10 gün önce anadolu.edu.tr üzerinden sınav giriş belgelerini erişime açıyor.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF güz dönemi sınavları) - 3

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF güz dönemi ara sınavları (vize) 9-10 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek.

Dönem sonu sınavı olarak da bilinen final sınavları ise 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak.

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF güz dönemi sınavları) - 4

AÇIKÖĞRETİM BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

AÖF bahar dönemi ara sınavları 20-21 Nisan tarihinde, dönem sonu sınavları ise 25-26 mayıs 2024 tarihlerinde uygulanacak.

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