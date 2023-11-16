Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 AÖF güz dönemi sınavları)
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav giriş yerleri, Anadolu Üniversitesi öğrencileri tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 9-10 Aralık tarihlerinde AÖF güz dönemi vize sınavlarına girecek olan öğrenciler, sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, 2023 AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023 AÖF güz dönemi vize sınavları için geri sayım sürmeye devam ederken, sınava girecek olan Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ise sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?